ФОТО. Арсенал обескровлен. Габриэл Жезус перенес операцию на колене

Форвард лондонского «Арсенала» Габриэл Жезус успешно перенес операцию на колене.

Партнер украинского защитника Александра Зинченко минимум на три месяца оказался вне футбола.

Эта потеря серьезно усложнит «Арсеналу» выполнение задачи – выиграть чемпионат Англии. У канониров есть отрыв в 5 очков от «Манчестер Сити».

25-летний Габриэл опубликовал в Instagram фото из больницы, подписав так: ««Бог прекрасен. Я вернусь сильнее».

Габриэл Жезус в текущем сезоне сыграл 20 матчей и забил 5 мячей за «Арсенал» во всех турнирах. Форвард сборной Бразилии получил травму в матче 3-го тура ЧМ-2022 против Камеруна (0:1).