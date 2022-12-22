Кубок лиги. Победы Манчестер Юнайтед и Ноттингем Форест
Состоялись три матча 1/8 финала турнира
В среду, 21 декабря, состоялись три матча в рамках 1/8 финала Кубка английской лиги. «Манчестер Юнайтед» и «Ноттингем Форест» в основное время уверенно обыграли «Бернли» и «Блэкберн» соответственно. «Чарльтон» в серии пенальти прошел «Брайтон».
«Блэкберн» – «Ноттингем Форест» – 1:4
Голы: Вортон 43 – Джонсон 13 (с пенальти), Лингард 54, Авонийи 79, Джонсон 90+3
«Манчестер Юнайтед» – «Бернли» – 2:0
Голы: Эриксен 27, Рэшфорд 57
«Чарльтон» – «Брайтон» – 0:0, по пенальти – 4:3
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