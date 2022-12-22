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Кубок английской лиги
Блэкберн
90+ 1 : 3
Ноттингем Форест
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Англия
22 декабря 2022, 00:04 |
98
0

Кубок лиги. Победы Манчестер Юнайтед и Ноттингем Форест

Состоялись три матча 1/8 финала турнира

22 декабря 2022, 00:04 |
98
0
Кубок лиги. Победы Манчестер Юнайтед и Ноттингем Форест
Getty Images/Global Images Ukraine

В среду, 21 декабря, состоялись три матча в рамках 1/8 финала Кубка английской лиги. «Манчестер Юнайтед» и «Ноттингем Форест» в основное время уверенно обыграли «Бернли» и «Блэкберн» соответственно. «Чарльтон» в серии пенальти прошел «Брайтон».

«Блэкберн» – «Ноттингем Форест» – 1:4
Голы: Вортон 43 – Джонсон 13 (с пенальти), Лингард 54, Авонийи 79, Джонсон 90+3

«Манчестер Юнайтед» – «Бернли» – 2:0
Голы: Эриксен 27, Рэшфорд 57

«Чарльтон» – «Брайтон» – 0:0, по пенальти – 4:3

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Кубок английской лиги по футболу Блэкберн Ноттингем Форест Чарльтон Брайтон Манчестер Юнайтед Бернли
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Источник Sport.ua
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