Кубок лиги. Победы Манчестер Юнайтед и Ноттингем Форест

В среду, 21 декабря, состоялись три матча в рамках 1/8 финала Кубка английской лиги. «Манчестер Юнайтед» и «Ноттингем Форест» в основное время уверенно обыграли «Бернли» и «Блэкберн» соответственно. «Чарльтон» в серии пенальти прошел «Брайтон».

«Блэкберн» – «Ноттингем Форест» – 1:4

Голы: Вортон 43 – Джонсон 13 (с пенальти), Лингард 54, Авонийи 79, Джонсон 90+3

«Манчестер Юнайтед» – «Бернли» – 2:0

Голы: Эриксен 27, Рэшфорд 57

«Чарльтон» – «Брайтон» – 0:0, по пенальти – 4:3