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Кубок английской лиги
Манчестер Юнайтед
21.12.2022, FT 2 : 0
Бёрнли
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Англия
22 декабря 2022, 07:30 | Обновлено 22 декабря 2022, 07:35
137
0

Манчестер Юнайтед – Бернли – 2:0. Видео голов и обзор матча

Смотрите видеообзор матча 1/8 финала Кубка английской лиги

22 декабря 2022, 07:30 | Обновлено 22 декабря 2022, 07:35
137
0
Манчестер Юнайтед – Бернли – 2:0. Видео голов и обзор матча
ФК Манчестер Юнайтед

В матче 1/8 финала Кубка английской лиги «Манчестер Юнайтед» победил команду «Бернли» со счетом 2:0 и вышел в четвертьфинал.

Голы у хозяев поля забили Кристиан Эриксен и Маркус Рэшфорд.

Кубок английской лиги. 1/8 финала

21 декабря, Манчестер

Манчестер Юнайтед – Бернли – 2:0

Голы: Эриксен, 27, Рэшфорд, 57.

Видеообзор матча

События матча

57’
ГОЛ ! Мяч забил Маркус Рэшфорд (Манчестер Юнайтед).
27’
ГОЛ ! Мяч забил Кристиан Эриксен (Манчестер Юнайтед).
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Источник Sport.ua
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