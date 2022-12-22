Кубок английской лиги
21.12.2022, FT 2 : 0
Англия22 декабря 2022, 07:30 | Обновлено 22 декабря 2022, 07:35
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Манчестер Юнайтед – Бернли – 2:0. Видео голов и обзор матча
Смотрите видеообзор матча 1/8 финала Кубка английской лиги
22 декабря 2022, 07:30 | Обновлено 22 декабря 2022, 07:35
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В матче 1/8 финала Кубка английской лиги «Манчестер Юнайтед» победил команду «Бернли» со счетом 2:0 и вышел в четвертьфинал.
Голы у хозяев поля забили Кристиан Эриксен и Маркус Рэшфорд.
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Кубок английской лиги. 1/8 финала
21 декабря, Манчестер
Манчестер Юнайтед – Бернли – 2:0
Голы: Эриксен, 27, Рэшфорд, 57.
Видеообзор матча
События матча
57’
ГОЛ ! Мяч забил Маркус Рэшфорд (Манчестер Юнайтед).
27’
ГОЛ ! Мяч забил Кристиан Эриксен (Манчестер Юнайтед).
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