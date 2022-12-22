Манчестер Юнайтед – Бернли – 2:0. Видео голов и обзор матча

В матче 1/8 финала Кубка английской лиги «Манчестер Юнайтед» победил команду «Бернли» со счетом 2:0 и вышел в четвертьфинал.

Голы у хозяев поля забили Кристиан Эриксен и Маркус Рэшфорд.

Кубок английской лиги. 1/8 финала

21 декабря, Манчестер

Манчестер Юнайтед – Бернли – 2:0

Голы: Эриксен, 27, Рэшфорд, 57.

Видеообзор матча