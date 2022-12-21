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Англия
21 декабря 2022, 11:09 | Обновлено 21 декабря 2022, 11:16
54
0

Манчестер Юнайтед - Бернли. Прогноз и анонс на матч кубка Лиги

Первый матч без Роналду

21 декабря 2022, 11:09 | Обновлено 21 декабря 2022, 11:16
54
0
Манчестер Юнайтед - Бернли. Прогноз и анонс на матч кубка Лиги

21 декабря на «Олд Траффорд» пройдет матч 1/8 финала Кубка Лиги Англии, в котором «Манчестер Юнайтед» встретится с «Бернли». Старт поединка запланирован на 21:00 по европейскому времени.


«Манчестер Юнайтед»

Клуб проводит нынешний сезон под знаком попыток реабилитироваться за все провалы предыдущего. Тогда «красные дьяволы», Сульшер и Рангник серьезно всех разочаровали. Впрочем, тен Хаг тоже стартовал с пары поражений. Но потом, казалось, смог исправить ситуацию. С другой стороны, оценки и голландцу, и его подопечным испортил 1 из крайних, ноябрьский уже поединок, против «Астон Виллы». За то поражение 1-3 получилось сразу реабилитироваться, выиграв в Кубке Лиги в Бирмингеме 4-2. А дальше и в АПЛ обыграли «Фулхэм», но все равно на перерыв ушел МЮ только 5-м. А вернулся уже без Роналду. Испорченные отношения решили разрубить, разорвав контракт. В целом, атмосфера в раздевалке без Криштиану станет, скорее всего, здоровее. А на поле при Эрике он не был основным в этом сезоне. Но посмотрим, как получится сыграть в ближайших матчах без легендарного, но возрастного португальца.

«Бернли»

Команда в прошлом сезоне утратила «прописку» в Премьер-Лиге. И задача нынешнего менеджера, к слову, живой легенды «Манчестер Сити», Венсана Компани - это вернуть назад «кларетовых». И в этом бельгиец достаточно успешен, с ним в Чемпионшипе получается идти в лидерах. Это, конечно же, не повод расслабляться, сезон тут очень долгий, 46 туров. В этом контексте вызывает вопросы: а стоит распылять силы на другие турниры? С другой стороны, уже достигнуто раунда 1/8 финала. До этого «Бернли» откровенно везло со жребием. Клуб прошел «Шрусбери» и «Кроули», явно не топовых противников. И в качестве вознаграждения получил возможность сыграть на «Олд Траффорд», как минимум.

Статистика личных встреч

После 3-х поражений кряду «Бернли» в феврале смог сыграть 1-1 с МЮ. Но это не спасло команду в итоге от вылета в Премьер-Лигу.

Прогноз

Букмекерские конторы ждут, что «манкунианцы» легко оформят проход дальше. Но для Компани это принципиальная дуэль, да и в целом «Бернли» неплох. Стоит присмотреться к опции «обе забьют» (коэффициент - 1,833) от Parimatch

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Источник Sport.ua
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