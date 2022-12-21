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  4. Юная украинка успешно стартовала на турнире в Египте. Дальше – россиянка
ITF
21 декабря 2022, 14:52 |
253
0

Юная украинка успешно стартовала на турнире в Египте. Дальше – россиянка

Анастасия Лопата уверенно обыграла Джорджию Роселли

21 декабря 2022, 14:52 |
253
0
Юная украинка успешно стартовала на турнире в Египте. Дальше – россиянка
ITF. Анастасия Лопата

18-летняя украинская теннисистка Анастасия Лопата в 1/16 финала хардового 15-тысячника в Шарм-эль-Шейхе (Египет) обыграла Джорджию Роселли (Италия) в двух сетах за 1 час и 27 минут.

ITF W15 Шарм-эль-Шейх. Хард. 1/16 финала

Анастасия Лопата (Украина) – Джорджия Роселли (Италия) – 6:2, 6:2

В следующем раунде украинка сыграет с победительницей матча Елизавета Морозова – Кира Павлова. Обе теннисистки из рф.

Отметим, что эта победа стала Лопаты второй во взрослом теннисе. Анастасия занимает 29-ю строчку в юниорском рейтинге ITF.

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Анастасия Лопата ITF Шарм-эш-Шейх
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Источник Sport.ua
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