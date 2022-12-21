Юная украинка успешно стартовала на турнире в Египте. Дальше – россиянка
Анастасия Лопата уверенно обыграла Джорджию Роселли
18-летняя украинская теннисистка Анастасия Лопата в 1/16 финала хардового 15-тысячника в Шарм-эль-Шейхе (Египет) обыграла Джорджию Роселли (Италия) в двух сетах за 1 час и 27 минут.
ITF W15 Шарм-эль-Шейх. Хард. 1/16 финала
Анастасия Лопата (Украина) – Джорджия Роселли (Италия) – 6:2, 6:2
В следующем раунде украинка сыграет с победительницей матча Елизавета Морозова – Кира Павлова. Обе теннисистки из рф.
Отметим, что эта победа стала Лопаты второй во взрослом теннисе. Анастасия занимает 29-ю строчку в юниорском рейтинге ITF.
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