Юная украинка успешно стартовала на турнире в Египте. Дальше – россиянка

18-летняя украинская теннисистка Анастасия Лопата в 1/16 финала хардового 15-тысячника в Шарм-эль-Шейхе (Египет) обыграла Джорджию Роселли (Италия) в двух сетах за 1 час и 27 минут.

ITF W15 Шарм-эль-Шейх. Хард. 1/16 финала

Анастасия Лопата (Украина) – Джорджия Роселли (Италия) – 6:2, 6:2

В следующем раунде украинка сыграет с победительницей матча Елизавета Морозова – Кира Павлова. Обе теннисистки из рф.

Отметим, что эта победа стала Лопаты второй во взрослом теннисе. Анастасия занимает 29-ю строчку в юниорском рейтинге ITF.