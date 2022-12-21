Підтримати українських військових та людей, які постраждали через війну
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Президент Аргентины: «Этот декабрь навсегда останется в наших сердцах»
Чемпионат мира
21 декабря 2022, 02:31 |
44
0

Президент Аргентины: «Этот декабрь навсегда останется в наших сердцах»

Альберто Фернандес обратился к сборной страны и народу после парада

21 декабря 2022, 02:31 |
44
0
Президент Аргентины: «Этот декабрь навсегда останется в наших сердцах»
Twitter. Альберто Фернандес

Президент Аргентины Альберто Фернандес обратился к сборной страны по футболу и народу после парада в Буэнос-Айресе, посвященного победе национальной команды на ЧМ-2022 в Катаре:

«Я рад тому, как наши люди встретили сборную Аргентины по футболу после победы на чемпионате мира. Миллионы аргентинских мужчин и женщин вышли на улицы в декабре, который навсегда останется в наших сердцах.

Все смогли поблагодарить нашу команду за невероятную радость, которую она нам подарила. Как президент, я присоединяюсь к этому», – подписал опубликованное видео у себя в Instagram Фернандес.

Отметим, что в воскресенье, 18 декабря, состоялся финал ЧМ-2022 по футболу в Катаре между сборными Аргентины и Франции. Основное время игры завершилось со счетом 2:2. В экстратаймах команды отличились по одному разу. По итогу в серии пенальти точнее оказались аргентинцы – 4:2.

По теме:
Драки, полиция, двое погибших. Известны последствия парада в Аргентине
Зависть? Морган продолжает негативно высказываться про Месси и Аргентину
Лучший тренер? Скалони за 4 года с Аргентиной достиг невероятных высот
сборная Аргентины по футболу ЧМ-2022 по футболу Альберто Фернандес видео болельщики Буэнос-Айрес
Читайте нас в Viber Читайте нас в Telegram
Источник Sport.ua
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

ВИДЕО. От Грандоли до ЧМ-2022. Месси написал трогательную речь в соцсетях
Футбол | 20 декабря 2022, 20:41 2
ВИДЕО. От Грандоли до ЧМ-2022. Месси написал трогательную речь в соцсетях
ВИДЕО. От Грандоли до ЧМ-2022. Месси написал трогательную речь в соцсетях

Главный герой Аргентины опубликовал новый пост у себя в Instagram

ВИДЕО. Идеальный пас. Как Ярмоленко забил 4-й гол за Аль-Айн Реброва
Футбол | 21 декабря 2022, 00:23 1
ВИДЕО. Идеальный пас. Как Ярмоленко забил 4-й гол за Аль-Айн Реброва
ВИДЕО. Идеальный пас. Как Ярмоленко забил 4-й гол за Аль-Айн Реброва

Украинец открыл счет в матча против «Банияса», но игра закончилась вничью

Месси признался, кому посвящает победу на ЧМ-2022
Футбол | 20.12.2022, 19:20
Месси признался, кому посвящает победу на ЧМ-2022
Месси признался, кому посвящает победу на ЧМ-2022
Грязные штучки. Как Эмилиано Мартинес выиграл серию пенальти против Франции
Футбол | 20.12.2022, 13:55
Грязные штучки. Как Эмилиано Мартинес выиграл серию пенальти против Франции
Грязные штучки. Как Эмилиано Мартинес выиграл серию пенальти против Франции
Гонка Месси и Мбаппе. Обновлен рейтинг претендентов на ЗМ-2023
Футбол | 20.12.2022, 16:30
Гонка Месси и Мбаппе. Обновлен рейтинг претендентов на ЗМ-2023
Гонка Месси и Мбаппе. Обновлен рейтинг претендентов на ЗМ-2023
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
ОФИЦИАЛЬНО. Бензема завершил карьеру в сборной Франции
ОФИЦИАЛЬНО. Бензема завершил карьеру в сборной Франции
19.12.2022, 16:47 5
Футбол
Месси завоевал 42-й трофей. До рекордного показателя нужен еще один титул
Месси завоевал 42-й трофей. До рекордного показателя нужен еще один титул
19.12.2022, 23:59 4
Футбол
А так можно? На поле было 13 аргентинцев во время 3-го гола Месси французам
А так можно? На поле было 13 аргентинцев во время 3-го гола Месси французам
19.12.2022, 11:40 34
Футбол
Один француз, три марокканца, без бразильцев. Символическая сборная ЧМ-2022
Один француз, три марокканца, без бразильцев. Символическая сборная ЧМ-2022
19.12.2022, 11:20 3
Футбол
КРАСЮК: «Причиной срыва боя Усик – Фьюри может быть только отказ Тайсона»
КРАСЮК: «Причиной срыва боя Усик – Фьюри может быть только отказ Тайсона»
19.12.2022, 17:10
Бокс
Предупреждение УАФ, ситуация в Динамо, решение Бензема и эффект Катара
Предупреждение УАФ, ситуация в Динамо, решение Бензема и эффект Катара
20.12.2022, 06:11
Другие виды
Тайсон ФЬЮРИ: «Усик не выдержит те удары, которые принимал Чисора»
Тайсон ФЬЮРИ: «Усик не выдержит те удары, которые принимал Чисора»
19.12.2022, 22:49 7
Бокс
Что задумали? Диктаторы путин и лукашенко встретились в Минске
Что задумали? Диктаторы путин и лукашенко встретились в Минске
19.12.2022, 21:10 3
Война
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности