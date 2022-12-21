Президент Аргентины: «Этот декабрь навсегда останется в наших сердцах»

Президент Аргентины Альберто Фернандес обратился к сборной страны по футболу и народу после парада в Буэнос-Айресе, посвященного победе национальной команды на ЧМ-2022 в Катаре:

«Я рад тому, как наши люди встретили сборную Аргентины по футболу после победы на чемпионате мира. Миллионы аргентинских мужчин и женщин вышли на улицы в декабре, который навсегда останется в наших сердцах.

Все смогли поблагодарить нашу команду за невероятную радость, которую она нам подарила. Как президент, я присоединяюсь к этому», – подписал опубликованное видео у себя в Instagram Фернандес.

Отметим, что в воскресенье, 18 декабря, состоялся финал ЧМ-2022 по футболу в Катаре между сборными Аргентины и Франции. Основное время игры завершилось со счетом 2:2. В экстратаймах команды отличились по одному разу. По итогу в серии пенальти точнее оказались аргентинцы – 4:2.