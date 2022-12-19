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  4. Уго ЛЬОРИС: «Матч с Аргентиной был похож на бокс»
Чемпионат мира
19 декабря 2022, 02:20 | Обновлено 19 декабря 2022, 02:53
394
0

Уго ЛЬОРИС: «Матч с Аргентиной был похож на бокс»

Вратарь сборной Франции – о проигранном финале чемпионата мира

19 декабря 2022, 02:20 | Обновлено 19 декабря 2022, 02:53
394
0
Уго ЛЬОРИС: «Матч с Аргентиной был похож на бокс»
Getty Images/Global Images Ukraine. Уго Льорис

Голкипер сборной Франции Уго Льорис прокомментировал поражение от национальной команды Аргентины (3:3, пен. 2:4) в финале чемпионата мира 2022.

«Это болезненная история, которая в любом случае заканчивается болезненно. Это правда, что мы пропустили в первом тайме, допустив большое количество технического брака. Мы не выигрывали дуэли, это усложнило нам игру.

Счет 2:0 был логичным. В середине второго тайма у нас был взрыв таланта Килиана, и мы вернулись в игру, сделав счет 2:2. Это было похоже на боксерский поединок, удар за ударом», - сказал Льорис.

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Уго Льорис Аргентина - Франция ЧМ-2022 по футболу
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Источник RMC Sport
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