Уго ЛЬОРИС: «Матч с Аргентиной был похож на бокс»
Вратарь сборной Франции – о проигранном финале чемпионата мира
Голкипер сборной Франции Уго Льорис прокомментировал поражение от национальной команды Аргентины (3:3, пен. 2:4) в финале чемпионата мира 2022.
«Это болезненная история, которая в любом случае заканчивается болезненно. Это правда, что мы пропустили в первом тайме, допустив большое количество технического брака. Мы не выигрывали дуэли, это усложнило нам игру.
Счет 2:0 был логичным. В середине второго тайма у нас был взрыв таланта Килиана, и мы вернулись в игру, сделав счет 2:2. Это было похоже на боксерский поединок, удар за ударом», - сказал Льорис.
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