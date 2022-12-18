Аргентина – Франция. Камбек французов перевел финал ЧМ-2022 в экстратаймы
Фантастический финальный матч Мундиаля в Катаре
В воскресенье, 18 декабря, проходит финал ЧМ-2022 по футболу в Катаре между сборными Аргентины и Франции.
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Аргентина уверенно побеждала со счетом 2:0 до 80-й минуты. Но буквально за 2 минуты игры звездный форвард Килиан Мбаппе сделал дубль и сохранил шансы французов на чемпионство.
Это 4-й случай на этом ЧМ, когда матч был переведен в экстратаймы. Ранее овертайм был сыгран в противостояниях Хорватии и Японии, Марокко и Испании, и Аргентины с Нидерландами.
Sport.ua проводит текстовую и видеотрансляцию матча.
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