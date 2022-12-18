Підтримати українських військових та людей, які постраждали через війну
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. ВИДЕО. Будет камбек? Мбаппе сократил отставание от Аргентины в финале ЧМ
Чемпионат мира
18 декабря 2022, 18:45 | Обновлено 18 декабря 2022, 18:51
1362
0

ВИДЕО. Будет камбек? Мбаппе сократил отставание от Аргентины в финале ЧМ

Килиан реализовал пенальти на 80-й минуте

18 декабря 2022, 18:45 | Обновлено 18 декабря 2022, 18:51
1362
0
ВИДЕО. Будет камбек? Мбаппе сократил отставание от Аргентины в финале ЧМ
Getty Images/Global Images Ukraine

В воскресенье, 18 декабря, проходит финал ЧМ-2022 по футболу в Катаре между сборными Аргентины и Франции.

  • Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Матч играется в Лусаиле на стадионе «Лусаил Айконик». Арбитр – поляк Шимон Марциняк.

Лионель Месси реализовал пенальти на 22-й минуте. На 36-й минуте Анхель Ди Мария удвоил преимущество. Маккалистер убежал в контратаку, отдал пас в разрез на Ди Марию, который точным ударом отправил мяч в ворота. На 80-й минуте Мбаппе забил с пенальти.

Sport.ua проводит текстовую и видеотрансляцию матча.

По теме:
Ждали 36 лет. Аргентина выиграла третий ЧМ, впереди только три сборные
Кто был круче на ЧМ? Мбаппе - лучший бомбардир, Месси - второй
Третья звезда над эмблемой. Аргентина – чемпион мира по футболу
сборная Франции по футболу сборная Аргентины по футболу ЧМ-2022 по футболу Аргентина - Франция Килиан Мбаппе видео голов и обзор
Читайте нас в Viber Читайте нас в Telegram
Источник Sport.ua
Оцените материал
(11)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Экс-вратарь сборной Украины: «Я умею и в футбол играть, и бухать»
Футбол | 18 декабря 2022, 05:36 3
Экс-вратарь сборной Украины: «Я умею и в футбол играть, и бухать»
Экс-вратарь сборной Украины: «Я умею и в футбол играть, и бухать»

Рустам Худжамов рассказал о пристрастии некоторых футболистов к алкоголю

Аргентина – Франция – 3:3 (пен. 4:2). Месси и Ко это сделали! Видео голов
Футбол | 18 декабря 2022, 20:00 2
Аргентина – Франция – 3:3 (пен. 4:2). Месси и Ко это сделали! Видео голов
Аргентина – Франция – 3:3 (пен. 4:2). Месси и Ко это сделали! Видео голов

Смотрите видеообзор финала ЧМ-2022 по футболу

Аргентина установила рекорд по количеству заработанных пенальти на одном ЧМ
Футбол | 18.12.2022, 18:28
Аргентина установила рекорд по количеству заработанных пенальти на одном ЧМ
Аргентина установила рекорд по количеству заработанных пенальти на одном ЧМ
Наравне с Пеле и Зиданом. Мбаппе встал в один ряд с легендами
Футбол | 18.12.2022, 19:37
Наравне с Пеле и Зиданом. Мбаппе встал в один ряд с легендами
Наравне с Пеле и Зиданом. Мбаппе встал в один ряд с легендами
ВИДЕО. Позор в MMA: путинист Емельяненко два раза падал и проиграл блогеру
MMA | 18.12.2022, 07:10
ВИДЕО. Позор в MMA: путинист Емельяненко два раза падал и проиграл блогеру
ВИДЕО. Позор в MMA: путинист Емельяненко два раза падал и проиграл блогеру
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Как же без него? Суперкомпьютер спрогнозировал результат финала ЧМ-2022
Как же без него? Суперкомпьютер спрогнозировал результат финала ЧМ-2022
16.12.2022, 18:40 4
Футбол
АЛИЕВ: «Вы, твари, должны стоять и слушать, когда герой Украины выступает»
АЛИЕВ: «Вы, твари, должны стоять и слушать, когда герой Украины выступает»
17.12.2022, 06:45 31
Война
ЗОЗУЛЯ – о запрете ФИФА на выступление Зеленского: «УАФ, вы отреагируете?»
ЗОЗУЛЯ – о запрете ФИФА на выступление Зеленского: «УАФ, вы отреагируете?»
16.12.2022, 19:33 14
Футбол
Стало известно, с кем планирует подраться Усик, если бой с Фьюри сорвется
Стало известно, с кем планирует подраться Усик, если бой с Фьюри сорвется
17.12.2022, 08:29 2
Бокс
Почему ЧМ-2022 выиграет Аргентина
Почему ЧМ-2022 выиграет Аргентина
18.12.2022, 09:20 32
Футбол
Анси-2022. Эльвира Эберг выиграла персьют, Меркушина забежала в очки
Анси-2022. Эльвира Эберг выиграла персьют, Меркушина забежала в очки
17.12.2022, 16:00 3
Биатлон
ВИДЕО. Ребров чуть не подрался с тренером соперника после матча Кубка лиги
ВИДЕО. Ребров чуть не подрался с тренером соперника после матча Кубка лиги
16.12.2022, 23:59 5
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности