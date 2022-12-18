ВИДЕО. Будет камбек? Мбаппе сократил отставание от Аргентины в финале ЧМ
Килиан реализовал пенальти на 80-й минуте
В воскресенье, 18 декабря, проходит финал ЧМ-2022 по футболу в Катаре между сборными Аргентины и Франции.
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Матч играется в Лусаиле на стадионе «Лусаил Айконик». Арбитр – поляк Шимон Марциняк.
Лионель Месси реализовал пенальти на 22-й минуте. На 36-й минуте Анхель Ди Мария удвоил преимущество. Маккалистер убежал в контратаку, отдал пас в разрез на Ди Марию, который точным ударом отправил мяч в ворота. На 80-й минуте Мбаппе забил с пенальти.
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