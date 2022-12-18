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  4. Лучший из лучших. Месси установил очередной рекорд на чемпионатах мира
Чемпионат мира
18 декабря 2022, 18:25 |
680
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Лучший из лучших. Месси установил очередной рекорд на чемпионатах мира

Звездный аргентинец забил на групповом этапе, в 1/8, 1/4, полуфинале и финале одного Мундиаля

18 декабря 2022, 18:25 |
680
0
Лучший из лучших. Месси установил очередной рекорд на чемпионатах мира
Getty Images/Global Images Ukraine. Лионель Месси

В воскресенье, 18 декабря, проходит финал ЧМ-2022 по футболу в Катаре между сборными Аргентины и Франции.

  • Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Сборная Аргентины к 60-й минуте ведет со счетом 2:0. Первый гол аргентинцев забил звездный Лионель Месси с пенальти. Месси стал первым игроком в истории, который забил на групповом этапе, в 1/8, 1/4, полуфинале и финале одного Мундиаля.

На групповом этапе Лионель отметился в ворота Саудовской Аравии и Мексики, в 1/8 – Австралии, в 1/4 – Нидерландам, в 1/2 – Хорватии и сейчас в финале – Франции.

Месси также стал рекордсменом чемпионатов мира по статистике гол + пас.

Sport.ua проводит текстовую и видеотрансляцию матча Аргентина – Франция.

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Источник Sport.ua
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