Лучший из лучших. Месси установил очередной рекорд на чемпионатах мира

В воскресенье, 18 декабря, проходит финал ЧМ-2022 по футболу в Катаре между сборными Аргентины и Франции.

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Сборная Аргентины к 60-й минуте ведет со счетом 2:0. Первый гол аргентинцев забил звездный Лионель Месси с пенальти. Месси стал первым игроком в истории, который забил на групповом этапе, в 1/8, 1/4, полуфинале и финале одного Мундиаля.

На групповом этапе Лионель отметился в ворота Саудовской Аравии и Мексики, в 1/8 – Австралии, в 1/4 – Нидерландам, в 1/2 – Хорватии и сейчас в финале – Франции.

Месси также стал рекордсменом чемпионатов мира по статистике гол + пас.

Sport.ua проводит текстовую и видеотрансляцию матча Аргентина – Франция.