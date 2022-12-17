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Чемпионат мира
17 декабря 2022, 21:15 | Обновлено 17 декабря 2022, 21:27
116
0

Тренер сборной Марокко: «Мы извлечем уроки из этого чемпионата мира»

Валид Реграги поделился выводами из ЧМ-2022

17 декабря 2022, 21:15 | Обновлено 17 декабря 2022, 21:27
116
0
Тренер сборной Марокко: «Мы извлечем уроки из этого чемпионата мира»
Getty Images/Global Images Ukraine. Валид Реграги

Главный тренер сборной Марокко Валид Реграги отметил исторический финиш команды в топ-4 чемпионата мира и дал оценку такому результату подопечных.

В субботу, 17 декабря, команда Марокко в матче за 3-е место на мундиале в Катаре проиграла со счетом 1:2 сборной Хорватии.

«Я горжусь своими игроками, они выкладывались до последней минуты. Мы извлечем уроки из этого чемпионата мира, мы должны будем вернуться сильнее. Нас ждут дома. Мы счастливы, что оказались в четверке лучших команд мира.

Мы не сдавались до последних секунд. Поздравляем Хорватию, они заслужили свое третье место, у них больше опыта, чем у нас, но мы будем продолжать работать», – заявил Реграги.

Как известно, сборная Марокко стала первой в истории сборной из Африки, которая смогла выйти в полуфинал чемпионата мира. Ранее дальше четвертьфинала ни одна африканская команда не проходила.

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Валид Реграги ЧМ-2022 по футболу
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Источник Onze Mondial
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