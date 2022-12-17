Тренер сборной Марокко: «Мы извлечем уроки из этого чемпионата мира»

Главный тренер сборной Марокко Валид Реграги отметил исторический финиш команды в топ-4 чемпионата мира и дал оценку такому результату подопечных.

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В субботу, 17 декабря, команда Марокко в матче за 3-е место на мундиале в Катаре проиграла со счетом 1:2 сборной Хорватии.

«Я горжусь своими игроками, они выкладывались до последней минуты. Мы извлечем уроки из этого чемпионата мира, мы должны будем вернуться сильнее. Нас ждут дома. Мы счастливы, что оказались в четверке лучших команд мира.

Мы не сдавались до последних секунд. Поздравляем Хорватию, они заслужили свое третье место, у них больше опыта, чем у нас, но мы будем продолжать работать», – заявил Реграги.

Как известно, сборная Марокко стала первой в истории сборной из Африки, которая смогла выйти в полуфинал чемпионата мира. Ранее дальше четвертьфинала ни одна африканская команда не проходила.