Тренер сборной Марокко назвал своего фаворита финала ЧМ-2022
Валид Реграги дал прогноз
Главный тренер сборной Марокко Валид Реграги признался, за какую команду будет переживать в финальном матче чемпионата мира 2022.
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Напомним, в полуфинале мундиаля марокканская команда со счетом 0:2 проиграла сборной Франции. В финале французы сразятся со сборной Аргентины.
«Мы выложились по максимуму, это самое главное. Мы показали всему миру, что футбол существует в Марокко и что у нас отличные болельщики. Мои игроки отдали все силы. Они зашли так далеко, как только могли. Теперь мы будем поддерживать Францию», – заявил Реграги.
Финал ЧМ-2022 между командами Аргентины и Франции состоится в воскресенье, 18 декабря.
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