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Чемпионат мира
15 декабря 2022, 08:56 | Обновлено 15 декабря 2022, 09:00
1815
0

Тренер сборной Марокко назвал своего фаворита финала ЧМ-2022

Валид Реграги дал прогноз

15 декабря 2022, 08:56 | Обновлено 15 декабря 2022, 09:00
1815
0
Тренер сборной Марокко назвал своего фаворита финала ЧМ-2022
Getty Images/Global Images Ukraine. Валид Реграги

Главный тренер сборной Марокко Валид Реграги признался, за какую команду будет переживать в финальном матче чемпионата мира 2022.

Напомним, в полуфинале мундиаля марокканская команда со счетом 0:2 проиграла сборной Франции. В финале французы сразятся со сборной Аргентины.

«Мы выложились по максимуму, это самое главное. Мы показали всему миру, что футбол существует в Марокко и что у нас отличные болельщики. Мои игроки отдали все силы. Они зашли так далеко, как только могли. Теперь мы будем поддерживать Францию», – заявил Реграги.

Финал ЧМ-2022 между командами Аргентины и Франции состоится в воскресенье, 18 декабря.

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Источник Metro
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