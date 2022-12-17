Хорватия – Марокко. Бой за бронзу. Известны стартовые составы на матч
Поединок начнется в 17:00 по Киеву
В субботу, 17 декабря, состоится матч за третье место на ЧМ-2022 по футболу в Катаре между сборными Хорватии и Марокко.
Поединок пройдет на стадионе «Халифа» в Эр-Раяне. Начало матча в 17:00 по киевскому времени.
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Стартовые составы на матч:
Хорватия: Ливакович, Станишич, Сутало, Гвардиол, Модрич, Ковачич, Крамарич, Майер, Перишич, Ливайя, Оршич
Марокко: Буну, Хакими, Эль-Ямик, Дари, Аттиат Аллал, Амрабат, Сабири, Эль-Ханнус, Зиеш, Буфаль, Эн-Несири
Sport.ua проводит текстовую и видеотрансляцию поединка.
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