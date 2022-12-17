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Чемпионат Европы
17 декабря 2022, 15:50 |
856
0

Хорватия – Марокко. Бой за бронзу. Известны стартовые составы на матч

Поединок начнется в 17:00 по Киеву

17 декабря 2022, 15:50 |
856
0
Хорватия – Марокко. Бой за бронзу. Известны стартовые составы на матч
Getty Images/Global Images Ukraine

В субботу, 17 декабря, состоится матч за третье место на ЧМ-2022 по футболу в Катаре между сборными Хорватии и Марокко.

Поединок пройдет на стадионе «Халифа» в Эр-Раяне. Начало матча в 17:00 по киевскому времени.

  • Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Стартовые составы на матч:

Хорватия: Ливакович, Станишич, Сутало, Гвардиол, Модрич, Ковачич, Крамарич, Майер, Перишич, Ливайя, Оршич

Марокко: Буну, Хакими, Эль-Ямик, Дари, Аттиат Аллал, Амрабат, Сабири, Эль-Ханнус, Зиеш, Буфаль, Эн-Несири

Sport.ua проводит текстовую и видеотрансляцию поединка.

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Источник Sport.ua
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