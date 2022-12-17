Хорватия – Марокко. Бой за бронзу. Известны стартовые составы на матч

В субботу, 17 декабря, состоится матч за третье место на ЧМ-2022 по футболу в Катаре между сборными Хорватии и Марокко.

Поединок пройдет на стадионе «Халифа» в Эр-Раяне. Начало матча в 17:00 по киевскому времени.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Стартовые составы на матч:

Хорватия: Ливакович, Станишич, Сутало, Гвардиол, Модрич, Ковачич, Крамарич, Майер, Перишич, Ливайя, Оршич

Марокко: Буну, Хакими, Эль-Ямик, Дари, Аттиат Аллал, Амрабат, Сабири, Эль-Ханнус, Зиеш, Буфаль, Эн-Несири

Sport.ua проводит текстовую и видеотрансляцию поединка.