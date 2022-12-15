Разве что только за медалями. Бензема не планирует лететь на финал ЧМ-2022

Обладатель Золотого мяча 2022 года французский форвард Карим Бензема не планирует лететь в Катар на финальный матч ЧМ-2022 по футболу, в котором сыграют Франция и Аргентина.

Сообщается, что разрешение «Реала» отправиться Кариму на финал не подразумевает его участие в финале. Бензема может отлучиться на время, чтобы вместе с партнерами получить медали турнира, ведь Карима не исключали из заявки команды.

Тем не менее, решение остается за нападающим. Но сообщается, что из-за не самого приятного отношения к нему от французской федерации футбола после отъезда, Карим не хочет лететь в Катар.

Отметим, что перед стартовым матчем ЧМ со сборной Австралии француз получил повреждение квадрицепса левого бедра и не сыграл ни одного матча на этом чемпионате мира.