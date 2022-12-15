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Чемпионат мира
15 декабря 2022, 11:57 | Обновлено 15 декабря 2022, 12:29
4380
2

Контакта с мячом не было. Марокканец установил уникальный антирекорд ЧМ

Юссеф Эн-Несири провалил матч с Францией

15 декабря 2022, 11:57 | Обновлено 15 декабря 2022, 12:29
4380
2
Контакта с мячом не было. Марокканец установил уникальный антирекорд ЧМ
Getty Images/Global Images Ukraine. Юссеф Эн-Несири

В среду, 14 декабря, состоялся матч 1/2 финала ЧМ-2022 по футболу между сборными Франции и Марокко. Игра завершилась со счетом 2:0 в пользу французов.

25-летний форвард сборной Марокко Юссеф Эн-Несири вышел в стартовом составе команды. Он провел на поле 66 минут, после чего был заменен на Абдерразака Хамдалла. За это время он только трижды успел прикоснуться к мячу. Стоит отметить, что при этом сборная Марокко имела перевес по владению мяча (62% против 38% у французов).

Этот показатель является наименьшим среди игроков, которые сыграли в матче чемпионата мира более 45-ти минут, начиная с 1966 года. Во время этого чемпионата мира 25-летний нападающий сыграл в шести матчах и забил два гола, в частности забил единственный мяч в поединке с Португалией.

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Источник Opta
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Комментарии 2
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BekXan
Якби років 20 назад була така електронна фіксація як зараз на гравцях то таких рекордів була купа,а так це ні про що.
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pol-55
Більше і більше рекордів, всяких і різних....
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