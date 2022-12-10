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  4. ВИДЕО. Эн-Несири безупречен. Сборная Марокко вышла вперед с Португалией
Чемпионат мира
10 декабря 2022, 17:48 | Обновлено 10 декабря 2022, 18:22
2751
1

ВИДЕО. Эн-Несири безупречен. Сборная Марокко вышла вперед с Португалией

Смелая заявка африканцев

10 декабря 2022, 17:48 | Обновлено 10 декабря 2022, 18:22
2751
1
ВИДЕО. Эн-Несири безупречен. Сборная Марокко вышла вперед с Португалией
Getty Images/Global Images Ukraine

В субботу, 10 декабря, в Дохе на стадионе «Эль-Тумама» путевку в полуфинал чемпионата мира 2022, проходящего в Катаре, разыгрывают сборные Марокко и Португалии.

Sport.ua ведет текстовую трансляцию матча Марокко – Португалия.

На 42-й минуте в составе сборной Марокко голом отметился Юссеф Эн-Несири. Он своевременно откликнулся на передачу в исполнении Яхья Аттията-Аллаха и безупречно пробил головой. 1:0!

ГОООЛ! 1:0. Эн-Несири, 42 минута

LIVE-трансляція матчу Португаія - Марокко Parimatch Ukraine!

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Юссеф Эн-Несири видео голов и обзор ЧМ-2022 по футболу
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Источник Sport.ua
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Moonspell
Марокко вийшло... Автор, чому воно? Може все-таки вийшла?
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