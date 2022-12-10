ВИДЕО. Эн-Несири безупречен. Сборная Марокко вышла вперед с Португалией

В субботу, 10 декабря, в Дохе на стадионе «Эль-Тумама» путевку в полуфинал чемпионата мира 2022, проходящего в Катаре, разыгрывают сборные Марокко и Португалии.

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Sport.ua ведет текстовую трансляцию матча Марокко – Португалия.

На 42-й минуте в составе сборной Марокко голом отметился Юссеф Эн-Несири. Он своевременно откликнулся на передачу в исполнении Яхья Аттията-Аллаха и безупречно пробил головой. 1:0!

ГОООЛ! 1:0. Эн-Несири, 42 минута

LIVE-трансляція матчу Португаія - Марокко Parimatch Ukraine!