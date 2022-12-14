Вошел в историю. Тео Эрнандес поставил уникальный рекорд в полуфиналах ЧМ

В среду, 14 декабря, проходит полуфинальный поединок чемпионата мира, в котором встречаются сборные Франции и Марокко в Эль-Хауре (Катар) на стадионе «Эль-Байт».

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На 5-й минуте игры счет в матче открыл защитник сборной Франции Тео Эрнандес. Этот гол стал самым быстрым взятием ворот в полуфиналах чемпионатов мира с 1958 года.

Тогда футболист сборной Бразилии Вава сумел забить мяч в ворота Франции уже на второй минуте встречи. Матч закончился со счётом 5:2 в пользу «селесао», а хет-триком отметился легендарный нападающий Пеле.

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