Чемпионат мира13 декабря 2022, 19:25 |
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Франция – Марокко. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию
Смотрите 14 декабря в 21:00 матч ЧМ-2022
13 декабря 2022, 19:25 |
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14 декабря на стадионе «Эль-Байт» в Эль-Хауре состоится второй полуфинальный поединок ЧМ-2022. В 21:00 по киевскому времени сыграют сборные Франции и Марокко.
Франция – Марокко. Прогноз и анонс на матч чемпионата мира
- Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua
В Украине поединок будет транслировать видеосервис MEGOGO и региональные каналы Суспільного.
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