Підтримати українських військових та людей, які постраждали через війну
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Франция – Марокко. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию
Чемпионат мира
13 декабря 2022, 19:25 |
171
0

Франция – Марокко. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию

Смотрите 14 декабря в 21:00 матч ЧМ-2022

13 декабря 2022, 19:25 |
171
0
Франция – Марокко. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию
Getty Images/Global Images Ukraine

14 декабря на стадионе «Эль-Байт» в Эль-Хауре состоится второй полуфинальный поединок ЧМ-2022. В 21:00 по киевскому времени сыграют сборные Франции и Марокко.

Франция – Марокко. Прогноз и анонс на матч чемпионата мира

  • Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

В Украине поединок будет транслировать видеосервис MEGOGO и региональные каналы Суспільного.

Parimatch
Сделать ставку Зробити ставку
1xBet
Сделать ставку Зробити ставку
FanSport
Сделать ставку Зробити ставку
По теме:
Дидье ДЕШАМ: «Обязательно сможем взломать оборону Марокко»
Месси или Модрич? Составы на полуфинал ЧМ-2022 Аргентина - Хорватия
Где смотреть онлайн матч чемпионата мира Франция – Марокко
сборная Марокко по футболу сборная Франции по футболу ЧМ-2022 по футболу Франция - Марокко смотреть онлайн
Читайте нас в Viber Читайте нас в Telegram
Источник Sport.ua
Оцените материал
(2)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Еще одна помеха бою с Фьюри. WBA назначила Усику обязательного претендента
Бокс | 13 декабря 2022, 07:35 5
Еще одна помеха бою с Фьюри. WBA назначила Усику обязательного претендента
Еще одна помеха бою с Фьюри. WBA назначила Усику обязательного претендента

Украинец должен сразиться с британцем Даниэлем Дюбуа

Тимощук и 55 спортсменов рф. Принят закон про санкции за поддержку войны
Другие виды | 13 декабря 2022, 14:40 7
Тимощук и 55 спортсменов рф. Принят закон про санкции за поддержку войны
Тимощук и 55 спортсменов рф. Принят закон про санкции за поддержку войны

Санкции продлятся 10 лет

Главная сенсация мундиаля. Как Марокко пишет историю в Катаре
Футбол | 13.12.2022, 16:49
Главная сенсация мундиаля. Как Марокко пишет историю в Катаре
Главная сенсация мундиаля. Как Марокко пишет историю в Катаре
ФОТО. Снова... Ломаченко опубликовал фото с митрополитом Запорожским УПЦ МП
Бокс | 13.12.2022, 11:45
ФОТО. Снова... Ломаченко опубликовал фото с митрополитом Запорожским УПЦ МП
ФОТО. Снова... Ломаченко опубликовал фото с митрополитом Запорожским УПЦ МП
Он один из самых талантливых хавбеков в мире. Чем поражает игра Беллингема?
Футбол | 13.12.2022, 11:35
Он один из самых талантливых хавбеков в мире. Чем поражает игра Беллингема?
Он один из самых талантливых хавбеков в мире. Чем поражает игра Беллингема?
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
ТОП-5 полуфинальных матчей на мундиалях
ТОП-5 полуфинальных матчей на мундиалях
12.12.2022, 13:30 11
Футбол
Возвращение Джимы. Юлия заменит 17-летнюю Меркушину
Возвращение Джимы. Юлия заменит 17-летнюю Меркушину
11.12.2022, 18:45 1
Биатлон
Девин Хейни наехал на Top Rank из-за даты боя с Ломаченко
Девин Хейни наехал на Top Rank из-за даты боя с Ломаченко
13.12.2022, 09:48
Бокс
Кто готов вернуться? Шахтер зимой хочет решить вопрос с легионерами
Кто готов вернуться? Шахтер зимой хочет решить вопрос с легионерами
12.12.2022, 20:15
Футбол
Холифилд назвал условие для победы Усика над Фьюри
Холифилд назвал условие для победы Усика над Фьюри
12.12.2022, 14:15
Бокс
Сетка плей-офф ЧМ. На чемпионате мира 2022 впереди – полуфинальные матчи
Сетка плей-офф ЧМ. На чемпионате мира 2022 впереди – полуфинальные матчи
11.12.2022, 19:35
Футбол
Рой ДЖОНС: «Раньше я не хотел видеть бой Фьюри – Усик»
Рой ДЖОНС: «Раньше я не хотел видеть бой Фьюри – Усик»
12.12.2022, 10:41 2
Бокс
Шахтер в Лондоне ведет переговоры с четырьмя клубами о продаже игроков
Шахтер в Лондоне ведет переговоры с четырьмя клубами о продаже игроков
12.12.2022, 16:29 1
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности