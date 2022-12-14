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  4. ПАЛКИН – о сумме, предлагаемой за Мудрика: «Это не то, что нам нужно»
Украина. Премьер лига
14 декабря 2022, 17:33 |
2621
8

ПАЛКИН – о сумме, предлагаемой за Мудрика: «Это не то, что нам нужно»

Донецкий клуб рассчитывает выручить за своего таланта 100 миллионов евро

14 декабря 2022, 17:33 |
2621
8
ПАЛКИН – о сумме, предлагаемой за Мудрика: «Это не то, что нам нужно»
Getty Images/Global Images Ukraine. Сергей Палкин

Генеральный директор «Шахтера» Сергей Палкин на текущей неделе действительно находился в Лондоне, где вел переговоры с рядом клубов о возможной продаже в январе 21-летнего вингера «горняков» Михаила Мудрика.

Несмотря на то, что сегодня появилась информация о переходе Мудрика в «Арсенал», который якобы должен быть завершен 4 января, Палкин не подтвердил ее, равно как и не выразил уверенность, что сделка вообще состоится в январе.

«Честно говоря, я не знаю [будет ли Мудрик продан в январе]. На данный момент мы весьма далеки от того, что хотим получить, и что нам предлагают клубы. Разница не столь велика, но все равно это не то, что нам нужно. Мы находимся в переговорах. Один клуб, другой клуб, они ведут переговоры. Мы в процессе. Будет ли сделка в январе? Я не знаю».

«Может быть, 50 на 50 в отношении зимнего трансферного окна. Я не хочу сейчас говорить о цифрах. Мы в переговорах. У нас есть интерес со стороны некоторых английских клубов, и мы в процессе».

«Каждый день я читаю о разных английских клубах [в аспекте интереса к Мудрику]. Если верить газетам, речь идет о всей АПЛ. Но, если честно, это правда, поскольку у меня были контакты со многими клубами. Многие из них вовлечены в этот процесс», - заявил Палкин.

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Источник The Athletic
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Комментарии 8
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14sergey1953
Сага продовжується.
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+2
nicksaf
Сколько можно про этого мурчика. Надоел. В металлист его могут взять, а больше он никому не нужен.
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+2
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adidas77
Іржаві ніколи не могли собі ціни скласти...Томитимуть пацана до літа.А потім віддадуть дешевше, ніж це могли зробити зараз.
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+1
Burevestnik
токо за 100 лямо-євро !!!
Як варіант за 99,99 лям.
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0
Ретро Футбол
Іржаві вже самі заплутались у своїй безкінечній брехні. Декілька днів тому наркоман сирна розповідав, що пропозицій по Мурзіку немає, а тепер цей колорад каже, що мало пропонують.
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0
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Lion
Статья об игроке Шахтёра а совы как обычно зас@али ветку.....
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-3
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