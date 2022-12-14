ПАЛКИН – о сумме, предлагаемой за Мудрика: «Это не то, что нам нужно»

Генеральный директор «Шахтера» Сергей Палкин на текущей неделе действительно находился в Лондоне, где вел переговоры с рядом клубов о возможной продаже в январе 21-летнего вингера «горняков» Михаила Мудрика.

Несмотря на то, что сегодня появилась информация о переходе Мудрика в «Арсенал», который якобы должен быть завершен 4 января, Палкин не подтвердил ее, равно как и не выразил уверенность, что сделка вообще состоится в январе.

«Честно говоря, я не знаю [будет ли Мудрик продан в январе]. На данный момент мы весьма далеки от того, что хотим получить, и что нам предлагают клубы. Разница не столь велика, но все равно это не то, что нам нужно. Мы находимся в переговорах. Один клуб, другой клуб, они ведут переговоры. Мы в процессе. Будет ли сделка в январе? Я не знаю».

«Может быть, 50 на 50 в отношении зимнего трансферного окна. Я не хочу сейчас говорить о цифрах. Мы в переговорах. У нас есть интерес со стороны некоторых английских клубов, и мы в процессе».

«Каждый день я читаю о разных английских клубах [в аспекте интереса к Мудрику]. Если верить газетам, речь идет о всей АПЛ. Но, если честно, это правда, поскольку у меня были контакты со многими клубами. Многие из них вовлечены в этот процесс», - заявил Палкин.