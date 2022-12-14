«Знает, как побеждать». В Бельгии открыли вакансию главного тренера сборной

Королевская Бельгийская футбольная Ассоциация (RBFA) публично огласила о старте поиска нового наставника национальной команды.

Следите за новостями спорта в режиме Live в нашем Telegram-канале Sport.ua

Как известно, на чемпионате мира 2022 бельгийская сборная не вышла в плей-офф из группы, и Роберто Мартинес сложил с себя полномочия главного тренера команды.

«RBFA ищет тренера для сборной, без совместительства, который знает, как побеждать. Он должен быть чрезвычайно амбициозным, обладать необходимым международным опытом на топ-уровне, тактическими знаниями и навыками, а также подходящими личными качествами.

Резюме будут приниматься до 10 января 2023 года», – говорится в объявлении RBFA.