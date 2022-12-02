Почему сборная Бельгии провалила ЧМ-2022

На последних крупных турнирах Бельгия всегда достигала как минимум четвертьфинала. И если на ЧМ-2014, Евро-2016 и Евро-2020 на данной стадии бельгийцы вылетали, то на ЧМ-2018 им удалось пройти дальше и занять третье место. При столь успешном опыте вылет в Катаре уже на групповой стадии является провалом. Тем более, что на двух последних крупных турнирах оба раза бельгийцы вылетали от будущих чемпионов — от Франции на ЧМ и Италии на Евро, тогда как нынешние соперники Бельгии и близко не претендуют на титул. Или не претендовали. Как ни странно, но нынешняя ситуация имеет свое объяснение.

Бельгия очень зависит от тройки Эден Азар – Лукаку – Де Брейне

Главный тренер сборной Бельгии Роберто Мартинес построил свою тактику под атакующих звезд и выбрал удобную для них схему 3-4-3. На сто процентов успешной тактику не назовешь, но на последних крупных турнирах бельгийцы демонстрировали хорошие результаты в атаке: 40 забитых и 17 пропущенных мячей в 22 матчах.

Подобный расклад – следствие манеры игры атакующей тройки.

Трио бельгийцев – главная ударная сила. Когда они хорошо понимают друг друга, то приносят результат впереди. У Азара на четырех последних крупных турнирах 13 (4+9) очков по системе «гол+пас», Лукаку набрал 10 (9+1), а Де Брейне – 9 (3+6). Если суммировать, то в сумме 32 результативных действия на троих — не намного меньше, чем у всей команды.

Чтобы атакующая тройка смогла проявить себя впереди, Мартинес пытается уменьшить роль этих игроков в обороне. С одной стороны, это позволяет Бельгии в оптимальном составе шокировать соперников быстрыми атаками, а с другой – сборная при таком подходе может быть надежной в обороне.

Для Бельгии не проблема начинать оборону в центре поля или даже на своей половине поля с расчетом на то, что получится организовать контратаку, используя быстрых форвардов.

Статистика говорит, что тройка форвардов имеет очень скромные показатели успешных отборов на последних крупных турнирах (Де Брейне – 1 за матч, Азар – 0,8, Лукаку – 0,4), аналогично и с успешными единоборствами в обороне (Де Брейне – 1, 7, Азар – 1, Лукаку – 0,09).

Есть еще перехваты: если Де Брейне (1,8) и Азару (2,2) есть чем похвастаться, то Лукаку нечем (0,4).

При такой организации оборона нуждается в хорошо натренированной ответной атаке. Однако вся команда не может держаться только на этих принципах. Это не только потому, что соперник при подготовке к матчу «читает игру» и нацеливается на слабые места конкурента, но и потому, что рано или поздно этот механизм все равно даст сбой. Одну и ту же тактику использовать долго нельзя. Так ты только навредишь команде.

Однако критиковать Мартинеса рано, ведь вы точно уверены, что, будучи на его месте, не строили бы игру, отталкиваясь от невероятной атакующей тройки, хорошей альтернативы которой особо не видно?



Роберто Мартинес

На ЧМ-2022 атака Бельгии не работала. Все из-за плохого взаимодействия трио

Здесь и сейчас альтернативы трио Э. Азар — Лукаку — Де Брейне у Бельгии нет.

Ромелу Лукаку пропустил первые два матча из-за недолеченной травмы — в матче с Канадой он не сыграл, а с Марокко вышел на замену в конце матча. Однако в игре против Хорватии Ромелу наконец-то вернулся и продемонстрировал ужасную игру. Проблема в том, что в тактике Роберто Мартинеса Лукаку является ключевой и просто безальтернативной фигурой. Он имеет необходимую скорость и натренированность, он умеет стягивать на себя защитников, благодаря чему открывает зоны для партнеров – Азара и Де Брейне.

Прежде всего, травма Лукаку стала одной из причин, почему Бельгия забила только один мяч на турнире.

Другая – форма Эдена Азара. На клубном уровне в составе «Реала» в этом сезоне он провел на поле всего 229 минут, за которые успел забить один мяч и совершить один ассист. Сейчас Азар точно не тот футболист, готовый сделать разницу впереди. Учитывая его форму и ужасную игру Лукаку, у сборной Бельгии явная потеря ключевых игроков.

Недавно Кевин де Брейне в одном из своих интервью полностью раскритиковал сборную Бельгии и заявил, что у Бельгии нет никаких шансов выиграть этот чемпионат мира:

«Никаких шансов на победу на ЧМ-2022, мы слишком стары. На мой взгляд, наш шанс был в 2018 году. У нас хорошая команда, но она стареет. Мы потеряли несколько ключевых футболистов. К нам приходят талантливые игроки, но они еще не на том уровне, на котором были футболисты в 2018 году. Я скорее смотрю на нас, как на аутсайдеров».

Конечно, за такие резкие заявления его сразу же раскритиковали. Футболист такого масштаба подвергает критике свою сборную. Безобразие! Но, в сущности, разве не правду сказал де Брейне? Кажется, что критика в адрес сборной вполне справедлива и после сегодняшнего вылета его слова только подтвердились.

Что же с игрой де Брейне?

Есть два нюанса.

Во-первых, отсутствие сильных партнеров впереди. Во-вторых, позиция: если в сборной много лет его используют в атакующей тройке, то в «Манчестер Сити» он играет в центре поля, где его основная задача отдавать передачи. Кстати, в АПЛ и ЛЧ этого сезона Де Брейне имеет всего три гола и 13 ассистов!

В Бельгии сейчас нет человека, который мог бы забивать голы после передач Де Брейне.



Кевин Де Брейне

Ромелу Лукаку был главной надеждой на матч против Хорватии. Бельгиец не смог реализовать ни один из своих ударов

Все надеялись, что возвращение Лукаку в стартовый состав поможет победить хорватов и выйти в плей-офф, даже при такой игре. В матче с Хорватией идти на радикальные изменения не было смысла – слишком поздно что-либо менять. Перед Ромелу стояла задача проявить себя и продемонстрировать свои лучшие качества. Если в матче с Хорватией не оправдаешь доверия, другого шанса на ЧМ-2022 может больше не быть.

«Касательно Ромелу у нас есть четкий план. Последние несколько дней были для него позитивными, и на данный момент у нас есть ощущение, что он сможет сыграть свою ключевую роль на групповом этапе, сможет оказать влияние».

Теперь давайте разберем вчерашний провал сборной Бельгии и, в частности, Ромелу Лукаку.

Сборная Бельгии должна была побеждать Хорватию на фоне конфликтов внутри команды. После поражения во 2-м туре от Марокко (0:2) из ​​основы бельгийцев выпал Эден Азар, который, по слухам, поругался в раздевалке с Яном Вертонгеном. Кроме того, Ромелу Лукаку до сих пор не набрал нужной формы, поэтому матч с хорватами начал на скамейке запасных.

Сам Мартинес, как и ожидалось, не придумал что-то совершенно оригинальное для игры с хорватами. При обороне схема бельгийцев напоминала 4-3-2-1, где Де Брейне и Дрис Мертенс занимали позиции полузащитников под единственным нападающим Леандро Троссардом. Очевидно, такое расположение игроков тренер использовал не только для обороны, но и для проведения быстрых ответных атак за счет готовых принимать мячи между линиями звезд Бельгии. Пара хороших контрвыпадов благодаря открываниям Де Брейне прошла: в одном случае хорваты защищались от прессинга, в другом – полузащитник «Манчестер Сити» организовал опасную атаку после подачи с углового.

В позиционном наступлении атакующее трио активно работало между линиями. Интересно, что до перерыва соперники ни разу не пробили в створ ворот (удары – 6:5 в пользу хорватов). Хотя это, скорее всего, произошло бы, если бы к концу трети первого тайма не было принято одно из самых удивительных судейских решений. Англичанин Энтони Тейлор после просмотра повтора отменил совершенно справедливо назначенный пенальти – Карраско подставил команду, плохо обработав мяч в своей штрафной и сфолив на Крамариче. Все уже предвкушали дуэль партнеров по «Реалу» хорвата Луки Модрича и бельгийца Тибо Куртуа, но полуавтоматическая система определения офсайда зафиксировала «миллиметровое» положение вне игры Деяна Ловрена! Можно, конечно, поменять правила офсайда в футболе, вот только подобные спорные моменты будут возникать при любой трактовке.

Лукаку появился на поле после перерыва. Казалось, что с ним игра сборной Бельгии в атаке станет мощнее – в дебюте второго тайма именно нападающий «Интера» нанес головой первый удар в створ ворот. Но потом хорваты снова вернули себе контроль над игрой. Команда Златко Далича владела мячом, создавала комбинации, параллельно устраняя при этом трех-четырех человек соперника в одну зону. Бельгийцы были пассивны в отборе. Следующие три удара в створ ворот могли закончиться разгромом сборной Бельгии, но Куртуа потянул мячи и оставлял своей команде надежду на победу.

Через несколько минут подопечные Мартинеса активизировались. Бельгийцы на ровном месте создали два безумных момента, после которых Лукаку можно было давать звание худшего игрока матча. Сначала центрфорвард попал в штангу из забивной позиции. Эта атака тоже началась благодаря открыванию Де Брейне и тонкой передаче хавбека. Затем Ромелу не забил головой, когда голкипер Доминик Ливакович хотел отбить мяч, но ударил мимо из-за касания Ловрена. Впрочем, гол здесь вряд ли был бы засчитан. Похоже, мяч при атаке бельгийцев покинул поле. Правда хорваты в этот момент начали нервничать и предъявлять друг другу претензии.



Ромелу Лукаку

На последние 10 минут вышел Азар-старший. Сборная Бельгии рисковала все больше, так как до финального свистка оставалось все меньше времени.

По логике игры, этот матч имел минимум шансов завершиться нулевой ничьей. Кто-то обязательно должен был забить. И этим кем-то мог стать Лукаку. Однако нападающего продолжало преследовать невезение. В концовке он дважды получал мяч во вратарской хорватов. Но в первом случае мяч пролетел мимо цели, срикошетив от ноги Ромелу, а во втором – вдоль ворот, когда Лукаку неудачно принял мяч на грудь. Так бельгийцы вылетели из ЧМ-2022. Это трагедия для топ-сборной. По статистике xG, Лукаку за один тайм с Хорватией создал больше (1,98) чем, например, сборная Марокко за весь групповой этап (1,35).

Хорватию же ничья вывела в плей-офф со второго места в группе.

Пока неизвестно, как это отразится на карьере Лукаку и что будет происходить со сборной Бельгии дальше. Но одно кадровое изменение не заставило себя долго ждать – Роберто Мартинес покидает команду, не сумев ничего достичь с «золотым поколением» сборной Бельгии.