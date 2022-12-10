Чемпионат мира
10.12.2022, FT 1 : 0
Чемпионат мира10 декабря 2022, 19:10 | Обновлено 10 декабря 2022, 19:38
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Марокко – Португалия – 1:0. Видео гола и обзор матча
Вашему вниманию видеообзор игры 1/4 финала ЧМ-2022
10 декабря 2022, 19:10 | Обновлено 10 декабря 2022, 19:38
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В субботу, 10 декабря, в Дохе на стадионе «Эль-Тумама» путевку в полуфинал чемпионата мира 2022, проходящего в Катаре, разыгрывают сборные Марокко и Португалии.
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Sport.ua ведет текстовую трансляцию матча Марокко – Португалия.
Видеообзор матча Марокко – Португалия
ГОООЛ! 1:0. Эн-Несири, 42 минута
События матча
90’
Валид Чеддира (Марокко) получает красную карточку.
42’
ГОЛ ! Мяч забил Юссеф Эн-Несири (Марокко).
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Комментарии 1
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Захистний футбол та прогматика перемагає на цьому чемпіонаті! Ура...Будемо у півфіналах униле г... дивитися (биться бороться), на утримання рахунку.
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