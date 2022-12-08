В субботу, 10 декабря в Дохе на стадионе «Аль-Тхумама» состоится четвертьфинальный матч ЧМ-2022 по футболу, в котором сыграют сборные Марокко и Португалии. Начало поединка – в 17:00 по Киеву.

Марокко

Сборную Марокко по праву называют главной сенсацией нынешнего чемпионата мира: от команды Валида Регрери и первого места в группе с Хорватией, Бельгией и Канадой никто не ожидал, не то что победы над Испанией (пусть и в серии пенальти) в 1/8 финала! Однако Марокко в четвертьфинале, и теперь другая пиренейская сборная отделяет марокканцев от того, чтобы стать первой в истории африканской командой, которая вышла в полуфинал чемпионата мира.

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Сборная Португалии выглядит более тяжелым барьером, чем испанцы, однако такая сборная Марокко не будет подарком ни для кого. Быстроногие игроки во главе с Хакими – гарантия опасных контратак в исполнении команды Регреги. Но даже несмотря на опасность контратак португальцам придется рисковать – после перфоманса голкипера Марокко Яссина Буну в матче с Испанией доводить игру до серии пенальти команда Фернанду Сантуша точно не захочет.

Португалия

Сборная Португалии провела групповой этап чемпионата мира довольно бледно, но в 1/8 финала команда Фернанду Сантуша будто бы преобразилась и разнесла со счетом 6:1 Швейцарию. Соперника очень крепкого и непростого – многие прогнозировали в том матче равную борьбу и оценивали шансы команд практически 50 на 50.

Перфоманс Португалии со Швейцарией – серьезная заявка даже на чемпионство, вопрос лишь в том, сможет ли команда Фернанду Сантуша удержать такой уровень. Справедливости ради: в матче со Швейцарией португальцы показали чудеса реализации голевых моментов. У них «залетало» практически все, и обычно такой кураж долго продолжаться не может.

Вокруг сборной Португалии сейчас много околофутбольных разговоров и, как следствие, ненужного дополнительного внимания со стороны прессы. Связано это внимание, конечно, с персоной Криштиану Роналду, который на матч со Швейцарией остался в запасе и начал капризничать: по слухам, хотел покинуть расположение команды, а на следующий день отказался тренироваться с резервистами. Масла в огонь подливает тот факт, что Гонсалу Рамуш, который вышел вместо Роналду, сделал хет-трик – вот как его после этого оставлять в запасе?!

Так что Фернанду Сантушу предстоит сделать очень непростой выбор. Но то, насколько легко и вдохновенно сыграли португальцы без Роналду против Швейцарии, – весомый аргумент в пользу того, чтобы снова оставить стареющую суперзвезду в запасе, даже при всех негативных последствиях, к которым это может привести.

История встреч

Предстоящий матч между Марокко и Португалией станет третьим в истории, и все три – на чемпионате мира. В 1986 году в Мексике марокканцы победили со счетом 3:1, а четыре года назад Португалия взяла реванш со счетом 1:0, единственный гол в том матче на счету Роналду.

Прогноз на противостояние

Легкой прогулки для Португалии точно не будет, но все же сотворить вторую сенсацию подряд марокканцам вряд ли удастся. Не в пользу последних может сыграть и фактор усталости после тяжелейших 120 минут с Испанией. Наш прогноз – победа Португалии в основное время, коэффициент 1,69.

Ориентировочные составы:

Марокко: Буну, Мазрауи, Дари, Саисс, Хакими, Харит, Амрабат, Сабири, Зиеш, Буфаль, Эн-Несири

Португалия: Диогу Кошта, Геррейру, Пепе, Диаш, Далот, Карвальо, Рубен Невеш, Бруну Фернандеш, Фелиш, Бернарду Силва, Гонсалу Рамуш

10 декабря, пятница