В субботу, 10-го декабря, состоится четвертьфинальный поединок чемпионата мира, в котором сразятся Марокко и Португалия. Матч пройдет в Дохе (Катар), на поле стадиона «Эль-Тумама», начало в 17:00.

Одна из сенсационных команд плей-офф стремится подарить праздник родному континенту, однако сборной Марокко для этого придется выбивать второго представителя Пиренейского полуострова подряд. Испания уже успела недооценить африканский коллектив, поэтому по итогам серии пенальти досматривает мундиаль у телеэкранов. В то же самое время Португалия просто уничтожила Швейцарию на предыдущем этапе (6:1), и при этом обошлась фактически без Криштиану Роналду. Команда Фернанду Сантуша готовится к решительному шагу в полуфинал, однако рискует стать очередной жертвой «атласных львов».

Sport.ua проведет текстовую трансляцию матча Марокко – Португалия, за которой можно следить в украинской версии сайта.