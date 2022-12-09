Чемпионат мира09 декабря 2022, 21:27 |
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Сравнялся с Клозе, будет ли рекорд? Месси проводит 24-й матч на ЧМ
До рекорда Маттеуса осталась одна игра
09 декабря 2022, 21:27 |
1471
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В пятницу, 9 декабря, проходит матч 1/4 финала ЧМ-2022 по футболу между сборными Нидерландов и Аргентины.
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Звездный аргентинский форвард Лионель Месси вышел в стартовом составе команды. Для него эта игра стала 24-й на Мундиалях.
По матчам на ЧМ Месси сравнялся с Мирославом Клозе. До рекорда немца Лоттара Маттеуса аргентинцу осталась всего одна игра.
Sport.ua проводит текстовую и видеотрансляцию поединка Нидерланды – Аргентина.
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