Сравнялся с Клозе, будет ли рекорд? Месси проводит 24-й матч на ЧМ

В пятницу, 9 декабря, проходит матч 1/4 финала ЧМ-2022 по футболу между сборными Нидерландов и Аргентины.

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Звездный аргентинский форвард Лионель Месси вышел в стартовом составе команды. Для него эта игра стала 24-й на Мундиалях.

По матчам на ЧМ Месси сравнялся с Мирославом Клозе. До рекорда немца Лоттара Маттеуса аргентинцу осталась всего одна игра.

Sport.ua проводит текстовую и видеотрансляцию поединка Нидерланды – Аргентина.