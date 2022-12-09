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  4. Сравнялся с Клозе, будет ли рекорд? Месси проводит 24-й матч на ЧМ
Чемпионат мира
09 декабря 2022, 21:27 |
1471
1

Сравнялся с Клозе, будет ли рекорд? Месси проводит 24-й матч на ЧМ

До рекорда Маттеуса осталась одна игра

09 декабря 2022, 21:27 |
1471
1
Сравнялся с Клозе, будет ли рекорд? Месси проводит 24-й матч на ЧМ
Getty Images/Global Images Ukraine

В пятницу, 9 декабря, проходит матч 1/4 финала ЧМ-2022 по футболу между сборными Нидерландов и Аргентины.

  • Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Звездный аргентинский форвард Лионель Месси вышел в стартовом составе команды. Для него эта игра стала 24-й на Мундиалях.

По матчам на ЧМ Месси сравнялся с Мирославом Клозе. До рекорда немца Лоттара Маттеуса аргентинцу осталась всего одна игра.

Sport.ua проводит текстовую и видеотрансляцию поединка Нидерланды – Аргентина.

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Источник Sport.ua
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Комментарии 1
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salenco
за матчами може й зрівнявся, а по голам? По голам цьому гному до Клозе як пішком до Аргентину від Катару
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