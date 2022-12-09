Завершение карьеры близко. Где продолжит выступления Ракицкий

Бывший защитник сборной Украины 33-летний Ярослав Ракицкий остался без клуба. Турецкий «Адана Демирспор» и игрок расторгли контракт по договоренности сторон. Соглашение действовало до завершения текущего сезона с опцией продления на год.

Нестабильная Турция

Ракицкий не провалился в Турции. Украинский защитник провел 8 матчей из 13 и еще одну игру в Кубке. Пропустил три игры, но этому есть объяснение – Ярослав имел два удаления и четыре желтые карточки, что, соответственно, привело к дисквалификации.

В 13 матчах «Адана Демирспор» пропустил 14 голов. На уровне с лидером «Фенербахче», где хватает звезд различной величины. Меньше пропустили в Турции только «Коньяспор» и «Галатасарай». Каких-либо претензий к обороне у Винченцо Монтеллы не должно было быть. Ракицкий в этой защите являлся основным игроком с претензией на лидерство.

«Адана Демирспор» занимает третье место в чемпионате Турции. У бывшей команды Ракицкого есть шансы на чемпионство – отставание от «Фенербахче» только пять очков. До второго места и зоны ЛЧ – одна победа.



ФК Адана Демирспор. Ярослав Ракицкий

Следует также учесть, что с третьего по восьмое место разница составляет только одно очко. Любое поражение может отбросить в середину таблицы. Для «Адана Демирспор» все равно это очень хорошие результаты. В прошлом сезоне команда финишировала только девятой.

Турецкие СМИ писали, что украинец не оправдал ожиданий. Агент футболиста Максим Дудченко уже сказал украинским медиа, что футболист достоин большего. Не верю ни в одну из версий. «Демирспор» – далеко не гранд, чтобы разбрасываться игроками с таким опытом. Вряд ли они могут надеяться на приход более сильных футболистов. Сам Ракицкий уже не мальчик, чтобы перебирать клубами. У него была опция продления договора. Можно предполагать, что клуб нашел другого игрока или Ракицкий получил лучшее предложение от другой команды, поэтому решили разойтись. Или из-за конфликта с Монтеллой. Но это все очень непохоже на правду.

Считаю, что главная версия ухода украинца из клуба – финансы. В Турции сладко стелят, но не всегда удобно спать. Иными словами, обещают одно, а выходит совсем другое. Я думаю, что Ракицкому предлагали одни условия, а затем начались задержки. Для Турции нормально, когда платят раз в полгода или в 3-4 месяца и отдают долги уже в конце сезона. Ярослав привык к стабильности в «Шахтере» и «Зените». Там все день в день. Я думаю, что на том и разошлись: клуб задолжал за четыре месяца, а игрок отказался от контракта до лета.

Туманное будущее

Ракицкому непросто будет найти новый клуб. Факторов здесь много – возраст, репутация, игровая форма.

В первую очередь, Ракицкий очень сдал в плане футбола. Два удаления и четыре желтых в 13 матчах – это следствие того, что он не успевает. Еще матчи ЛЧ в составе «Зенита» показали, что у него проблемы со скоростью. Возраст берет свое. Ярославу в августе уже будет 34 года.

Речь о ведущих чемпионатах не идет. Ни единой предпосылки для этого нет. Устроиться во второстепенные чемпионаты будет очень сложно, потому что футболист играл только в Украине и россии и не имеет статуса известного игрока. С национальной командой тоже ничего не добивался.

За условные 15 тысяч играть в Польшу, как Коноплянка, Ракицкий не поедет. На Ближнем Востоке хорошо платят, но там нужно иметь хорошее лобби агентов или статус звезды.

Остается надеяться на агентов, которые могут устроить где-то. Реальным выглядит поиск нового клуба в Турции, клубы из Кипра, Греции, гранды Казахстана, Азербайджана. Считаю, что та же Венгрия во главе с «Ференцварошем» может быть вариантом. Или возвращение в УПЛ.

Ракицкий был долго символом «Шахтера». Сейчас в этом плане многое изменилось. Украиноязычный тренер, молодые игроки, комментарии на украинском, защитники «Азовстали» Пташка и Дианов принимают участие в акциях клуба. До войны такого представить было невозможно. В эту картину Ракицкий не слишком вписывается. Никто не забыл его нежелания петь гимн и переезда в россию. Да и Йовичевич строит новую команду вокруг молодых игроков.

Весной Ракицкий играл благотворительные матчи за «Шахтер». СМИ писали, что Ярослав должен стать заменой Матвиенко, если тот перейдет в более сильный чемпионат. Трансфер Николая не состоялся, потому смысла подписывать Ракицкого не было. Возможно, зимой что-то изменится. Слухи сватают Матвиенко в «Брайтон» Де Дзерби. Только при уходе Матвиенко у Ракицкого есть шансы вернуться в родную команду.



ФК Шахтер

У «Динамо» не все хорошо с левым центральным защитником. Луческу работал с Ярославом длительный срок и дал ему дорогу в большой футбол. Вряд ли фаны киевлян воспримут такой переход. Куда тогда девать Сироту и Попова? Перспективы у этих футболистов точно больше, чем у Ярослава. Там еще Боль подавал надежды. Сам Луческу не очень уверенно чувствует себя в Киеве. Весна для него будет решающей. Здесь явно не до Ракицкого.

Наиболее реальным вариантом выглядит «Днепр-1». Лидеру чемпионата нужны опытные игроки, которые помогут завоевать чемпионский титул. Левоногий в центре защиты только бразилец Габриэль Гомес, но он в первой части сезона играл очень мало и в аренде только до лета. Логинову уже 32 года. Сарапий играет первый сезон на уровне УПЛ. А у лидера защиты и капитана команды Сватка контракт до конца календарного года. Пока не было информации о его продлении. Место для Ракицкого есть. Не забываем, что Ярослав играл не один год с нынешним тренером днепрян Кучером в «Шахтере». Они хорошо знают друг друга. После ухода из «Зенита» Ракицкий долго тренировался с «Металлистом», где тогда работали Кучер и Красников.

Близок к завершению карьеры

Если Ракицкий найдет себе новый клуб, то вряд ли это долговременная перспектива. Может помочь условному «Днепру-1» побороться за титул или заменить в «Шахтере» Матвиенко при необходимости. Но далеко идущих перспектив нет. Опыт и работа с мячом не компенсируют потерю скорости. Если год еще поиграет, это будет очень хорошо.

Ракицкому нужна команда, где класс игроков будет достаточно высок, чтобы нивелировать его слабые стороны. Это должен быть клуб, стремящийся доминировать на поле, заточенный на игру первым номером, контроль, чтобы можно было использовать работу с мячом Ярослава и опыт. В нынешних условиях найти таковой будет непросто. Практически нереально. Переходить в клуб, где от тебя требуют быть лидером, брать ответственность на себя – это уже явно не о нынешнем Ракицком.

В «Шахтере» и «Зените» он получал солидные деньги. На жизнь уже заработал. Сейчас будет непросто найти мотивацию играть за меньшие деньги. Здесь стоит вспомнить Хачериди, который не хочет играть за малые деньги и в слабых клубах, а большим клубам он уже неинтересен и хорошие контракты ему не предлагают. А из-за возраста теряется уровень. У Ракицкого очень похожая ситуация.

Ярослав играл в командах, которые ставили наивысшие задачи в национальных чемпионатах, были лидерами. Одно дело, когда ты почти всегда первый, а совсем другое - играть за середняков или аутсайдеров. Здесь совсем другая психология, которую менять сложно.