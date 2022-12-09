Луис ЭНРИКЕ: «Как быстро пролетело время»

52-летний Луис Энрике выступил с публичным обращением к болельщикам сборной Испании, стан которой он, как известно, покинул в четверг, 8 декабря. Специалист среди прочего призвал поддержать нового главного тренера «фурии рохи» Луиса де ла Фуэнте.

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«Все началось 4 года назад, и как быстро пролетело время. Я благодарен тем, кто пригласил меня, всем сотрудникам, с которыми мы делились опытом. Спасибо игрокам, которые были примерными в своем поведении. А также всем помощникам, которые работали с игроками и всему техническому персоналу.

И последнее, но не менее важное – болельщикам, которые неизменно поддерживали нас во все времена и особенно в самые ответственные моменты. Пора прощаться и в этих случаях лишь небольшие размышления… То, что нужно национальной сборной – это поддержка во всех ее смыслах, чтобы Луис де ла Фуэнте смог достичь всех своих целей. Вперед, Испания», – написал в своем письме Луис Энрике.

Сборная Испании на чемпионате мира 2022, который проходит сейчас в Катаре, завершила выступления на стадии 1/8 финала, проиграв по пенальти команде Марокко – 0:0, пен. 0-3.