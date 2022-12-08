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Украина. Первая лига
08 декабря 2022, 23:40 | Обновлено 08 декабря 2022, 23:59
175
0

ТЛУМАК: «Карпаты активно работают на трансферном рынке, чтобы выйти в УПЛ»

Главный тренер львовских «Карпат» рассказал о ситуации в клубе

08 декабря 2022, 23:40 | Обновлено 08 декабря 2022, 23:59
175
0
ТЛУМАК: «Карпаты активно работают на трансферном рынке, чтобы выйти в УПЛ»
ФК Карпаты Львов. Андрей Тлумак

Главный тренер львовских «Карпат» Андрей Тлумак рассказал о ситуации в клубе:

«Сейчас мы активно работаем на трансферном рынке. Мы должны собрать тех игроков, которых мы хотим. У нас есть такая идея, чтобы вернуть наших львовских ребят, разъехавшихся по Украине. Но это должны быть сильные и качественные исполнители. У нас есть бюджет на новых игроков, и наше руководство готово инвестировать средства. Планируем взять игроков из УПЛ, чтобы мы могли бороться за стоящие перед нами задачи. Тренерский штаб и руководство клуба не отправились в отпуск. Мы плодотворно работаем, чтобы усилить команду и иметь весной шанс выйти в Премьер-лигу.

Почти у всех сильнейших игроков действуют контракты с клубами. Если сейчас кого приглашать, то надо покупать. Не думаю, что свободные агенты могут оказаться хорошим усилением. Также мы общаемся и с легионерами, но они тоже не хотят ехать в Украину из-за войны. Мы работаем над тем, чтобы усилить состав, есть определенные наработки, продолжаются серьезные разговоры с клубами УПЛ по аренде игроков.

Многие игроки Карпаты не покинут. Конечно, кто-то должен уйти, ведь должна добавиться свежая кровь. Это неотъемлемая часть футбола. И это происходит в каждой команде. Однако многие футболисты не покинут команду, мы доберем нескольких игроков, чтобы была здоровая конкуренция, и в такой конкуренции должен быть результат.

Мы нормально провели первый круг, завоевали второе место в своей группе. Я считаю, что это нормальный результат – не классный, но и не плохой. У нас шесть очков, но это не критично. Я не согласен, когда говорят, что мы будем бороться за переходные матчи. Может быть, будут и они. Однако, я в любом случае считаю, что мы можем занять второе место и квалифицироваться в УПЛ напрямую. С Полесьем будет трудно бороться, потому что там команда уже укомплектована, много лет играет таким составом, хорошо финансируется, имеет должную инфраструктуру. Это реально пятая команда Премьер-лиги. А вот за второе место мы можем сражаться. Нам нужно весной побеждать во всех матчах и выигрывать однозначно у Оболони. Всё в наших руках. Если мы будем одерживать победы в своих матчах, то спокойно можем выйти на второе место».

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Андрей Тлумак Карпаты Львов Первая лига Украины чемпионат Украины по футболу
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Источник ФК Карпаты Львов
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