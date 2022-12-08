Підтримати українських військових та людей, які постраждали через війну
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. ТЛУМАК: «Карпаты – клуб №1 для запада Украины. Мы не дали ему исчезнуть»
Украина. Первая лига
08 декабря 2022, 22:39 | Обновлено 08 декабря 2022, 23:50
412
0

ТЛУМАК: «Карпаты – клуб №1 для запада Украины. Мы не дали ему исчезнуть»

Главный тренер львовских «Карпат» Андрей Тлумак рассказал о важности клуба

08 декабря 2022, 22:39 | Обновлено 08 декабря 2022, 23:50
412
0
ТЛУМАК: «Карпаты – клуб №1 для запада Украины. Мы не дали ему исчезнуть»
ФК Карпаты Львов. Андрей Тлумак

Главный тренер львовских «Карпат» Андрей Тлумак рассказал о важности клуба для западного региона:

«Если говорить о текущем сезоне, то мы можем быть удовлетворены определенными моментами, но не всеми. Если взять в общем нашу карпатовскую историю, то должны понимать, что должно пройти определенное время. Команда поднимается на ноги, восстанавливается и двигается вперед. Два года назад мы вообще были среди любителей. Тогда у нас ничего не было: ни стадиона, ни базы, ни школы – все исчезло.

Мы начали с нуля благодаря нашим болельщикам, передавшим нам герб. Благодарен за то, что вы в нас поверили в тот момент. Ведь тогда не было понятно, что и как будет происходить. Однако у нас была история, ветераны, легенды Карпат, которые поддержали нас. Также хочу поблагодарить наших руководителей, которые тоже помогли. Сначала, на любительском уровне мы вообще играли на Школяре – нам подставил плечо Андрей Шандор. Сейчас строится база в Бартатове, мы чувствуем себя профессиональным клубом. Нельзя бежать быстрее, чем мы идем. Нужно терпение. Мы должны понимать, что у нас не было ничего, а сейчас есть шанс выйти в УПЛ. Сколько бы у нас ни было очков – шансы есть! Если все будет хорошо, то летом команда уже должна переехать на новую базу в Бартатове. У нас есть две задачи: выйти в УПЛ и переехать на базу.

Нынешний формат в Первой лиге новый. Сейчас мы думаем только о том, как играть весной и получать максимальное количество очков. Считаю, что наша группа в осенней части была сложнее соседней восьмерки. Даже не из-за разной силы игроков или команд. Потому что Карпаты – это клуб №1 запада Украины и Львова. Конечно, такие команды, как Нива, Буковина и Прикарпатье сражаются с Карпатами на максимум, ведь это дерби. Против нас каждый матч играли, как последний, потому что все хотели доказать, что они не слабее нас.

Сейчас в Украине идет война, мы это все понимаем. Благодаря тому, что наша страна объединилась, мы понимаем, что готовы за нее сражаться и воевать. Похожая ситуация и в нашей истории. Мы уже победили потому, что подняли Карпаты и не дали им исчезнуть. Если бы мы этого не сделали, то Карпат не было бы.

Сейчас мы находимся в полшага к той цели, к которой стремимся. Но не думайте, что через год мы будем играть в Лиге чемпионов. Команда должна встать на ноги, сделать определенные шаги, построить инфраструктуру и т.д. А это делается не за час и не за один день. Я понимаю, что мы все хотим быть в Лиге чемпионов, и я тоже этого желаю. Мы там будем, только надо, чтобы прошло время».

По теме:
Карпаты сообщили о гибели своего фаната на фронте
Первая лига. Состоялась жеребьевка 2-го этапа соревнований в двух группах
Определены все участники финальной группы Первой лиги
Андрей Тлумак Карпаты Львов
Читайте нас в Viber Читайте нас в Telegram
Источник ФК Карпаты Львов
Оцените материал
(5)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Дарио СРНА: «С Де Дзерби Шахтер дошел бы до полуфинала Лиги чемпионов»
Футбол | 08 декабря 2022, 18:56 11
Дарио СРНА: «С Де Дзерби Шахтер дошел бы до полуфинала Лиги чемпионов»
Дарио СРНА: «С Де Дзерби Шахтер дошел бы до полуфинала Лиги чемпионов»

Хорват жалеет, что сотрудничество с итальянским тренером завершилось так скоротечно

Евро-2023 U-19. Юношеская сборная Украины узнала соперников в элит-раунде
Футбол | 08 декабря 2022, 14:46 1
Евро-2023 U-19. Юношеская сборная Украины узнала соперников в элит-раунде
Евро-2023 U-19. Юношеская сборная Украины узнала соперников в элит-раунде

Украинская сборная сыграет с командами Испании, Дании и Люксембурга

Скандал на ЧМ. В ФИФА начали расследование по поводу оскорблений от Сербии
Футбол | 08.12.2022, 06:05
Скандал на ЧМ. В ФИФА начали расследование по поводу оскорблений от Сербии
Скандал на ЧМ. В ФИФА начали расследование по поводу оскорблений от Сербии
Кто такой Гонсалу Рамуш? О герое Португалии, посадившем на банку Роналду
Футбол | 08.12.2022, 14:24
Кто такой Гонсалу Рамуш? О герое Португалии, посадившем на банку Роналду
Кто такой Гонсалу Рамуш? О герое Португалии, посадившем на банку Роналду
Чемпионат мира 2022 по футболу: календарь, анонсы, трансляции, результаты
Футбол | 08.12.2022, 02:30
Чемпионат мира 2022 по футболу: календарь, анонсы, трансляции, результаты
Чемпионат мира 2022 по футболу: календарь, анонсы, трансляции, результаты
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Календарь боев украинцев 2022 в MMA: Амосов, Мороз, Крыкля и другие
Календарь боев украинцев 2022 в MMA: Амосов, Мороз, Крыкля и другие
07.12.2022, 01:35 2
MMA
Отто ВАЛЛИН: «Усик меньше Фьюри. Но он не выглядит слишком маленьким»
Отто ВАЛЛИН: «Усик меньше Фьюри. Но он не выглядит слишком маленьким»
08.12.2022, 08:29
Бокс
Стало известно, сколько государств оказывают военную помощь Украине
Стало известно, сколько государств оказывают военную помощь Украине
06.12.2022, 19:20
Война
ФОТО. Легионер Динамо сделал предложение дочери украинского агента
ФОТО. Легионер Динамо сделал предложение дочери украинского агента
07.12.2022, 17:20 5
Футбол
Суперкомпьютер предсказал победителей 1/4 финала ЧМ
Суперкомпьютер предсказал победителей 1/4 финала ЧМ
07.12.2022, 11:55 1
Футбол
ФОТО. СВИТОЛИНА: «Самый счастливый и самый трагичный год в моей жизни»
ФОТО. СВИТОЛИНА: «Самый счастливый и самый трагичный год в моей жизни»
06.12.2022, 22:45 1
Теннис
Теперь начнется настоящий ЧМ. Определены пары 1/4 финала чемпионата мира
Теперь начнется настоящий ЧМ. Определены пары 1/4 финала чемпионата мира
06.12.2022, 23:05 2
Футбол
Первая часть сезона УПЛ завершена. Таблица чемпионата Украины
Первая часть сезона УПЛ завершена. Таблица чемпионата Украины
07.12.2022, 15:49 2
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности