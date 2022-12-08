ТЛУМАК: «Карпаты – клуб №1 для запада Украины. Мы не дали ему исчезнуть»

Главный тренер львовских «Карпат» Андрей Тлумак рассказал о важности клуба для западного региона:

«Если говорить о текущем сезоне, то мы можем быть удовлетворены определенными моментами, но не всеми. Если взять в общем нашу карпатовскую историю, то должны понимать, что должно пройти определенное время. Команда поднимается на ноги, восстанавливается и двигается вперед. Два года назад мы вообще были среди любителей. Тогда у нас ничего не было: ни стадиона, ни базы, ни школы – все исчезло.

Мы начали с нуля благодаря нашим болельщикам, передавшим нам герб. Благодарен за то, что вы в нас поверили в тот момент. Ведь тогда не было понятно, что и как будет происходить. Однако у нас была история, ветераны, легенды Карпат, которые поддержали нас. Также хочу поблагодарить наших руководителей, которые тоже помогли. Сначала, на любительском уровне мы вообще играли на Школяре – нам подставил плечо Андрей Шандор. Сейчас строится база в Бартатове, мы чувствуем себя профессиональным клубом. Нельзя бежать быстрее, чем мы идем. Нужно терпение. Мы должны понимать, что у нас не было ничего, а сейчас есть шанс выйти в УПЛ. Сколько бы у нас ни было очков – шансы есть! Если все будет хорошо, то летом команда уже должна переехать на новую базу в Бартатове. У нас есть две задачи: выйти в УПЛ и переехать на базу.

Нынешний формат в Первой лиге новый. Сейчас мы думаем только о том, как играть весной и получать максимальное количество очков. Считаю, что наша группа в осенней части была сложнее соседней восьмерки. Даже не из-за разной силы игроков или команд. Потому что Карпаты – это клуб №1 запада Украины и Львова. Конечно, такие команды, как Нива, Буковина и Прикарпатье сражаются с Карпатами на максимум, ведь это дерби. Против нас каждый матч играли, как последний, потому что все хотели доказать, что они не слабее нас.

Сейчас в Украине идет война, мы это все понимаем. Благодаря тому, что наша страна объединилась, мы понимаем, что готовы за нее сражаться и воевать. Похожая ситуация и в нашей истории. Мы уже победили потому, что подняли Карпаты и не дали им исчезнуть. Если бы мы этого не сделали, то Карпат не было бы.

Сейчас мы находимся в полшага к той цели, к которой стремимся. Но не думайте, что через год мы будем играть в Лиге чемпионов. Команда должна встать на ноги, сделать определенные шаги, построить инфраструктуру и т.д. А это делается не за час и не за один день. Я понимаю, что мы все хотим быть в Лиге чемпионов, и я тоже этого желаю. Мы там будем, только надо, чтобы прошло время».