ТЛУМАК: «Команды Первой лиги не имеют права выезжать за границу»
Главный тренер львовских «Карпат» рассказал о предстоящих шагах клуба
Главный тренер львовских «Карпат» Андрей Тлумак рассказал о предстоящих шагах клуба:
«Команды Первой лиги на сегодняшний день не имеют права выезжать за границу. Только спортсмены, выступающие за сборную Украины. Мы планируем сборы, у нас есть четкий план.
Первые сборы должны состояться во Львове, а еще два на выезде продолжительностью по 14 дней. Есть идея организовать товарищеский турнир. Хотим пригласить наших болельщиков, медиаслужбу и провести небольшой турнир перед Новым годом.
Надо объединять все структуры нашего клуба в единое целое. Если мы будем объединены, мы победим – это демонстрирует наша страна. В двадцатых числах января мы планируем собраться, провести медосмотр и отправиться из Львова.
Первый матч у нас 8 апреля, поэтому будем настойчиво готовиться к этому поединку. Планируем за две недели до старта весенней части приехать во Львов и готовиться к игре с Кременем».
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