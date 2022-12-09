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Украина. Первая лига
09 декабря 2022, 02:59 | Обновлено 09 декабря 2022, 03:07
87
0

ТЛУМАК: «Команды Первой лиги не имеют права выезжать за границу»

Главный тренер львовских «Карпат» рассказал о предстоящих шагах клуба

09 декабря 2022, 02:59 | Обновлено 09 декабря 2022, 03:07
87
0
ТЛУМАК: «Команды Первой лиги не имеют права выезжать за границу»
ФК Карпаты Львов. Андрей Тлумак

Главный тренер львовских «Карпат» Андрей Тлумак рассказал о предстоящих шагах клуба:

«Команды Первой лиги на сегодняшний день не имеют права выезжать за границу. Только спортсмены, выступающие за сборную Украины. Мы планируем сборы, у нас есть четкий план.

Первые сборы должны состояться во Львове, а еще два на выезде продолжительностью по 14 дней. Есть идея организовать товарищеский турнир. Хотим пригласить наших болельщиков, медиаслужбу и провести небольшой турнир перед Новым годом.

Надо объединять все структуры нашего клуба в единое целое. Если мы будем объединены, мы победим – это демонстрирует наша страна. В двадцатых числах января мы планируем собраться, провести медосмотр и отправиться из Львова.

Первый матч у нас 8 апреля, поэтому будем настойчиво готовиться к этому поединку. Планируем за две недели до старта весенней части приехать во Львов и готовиться к игре с Кременем».

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Андрей Тлумак чемпионат Украины по футболу Карпаты Львов Первая лига Украины
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Источник ФК Карпаты Львов
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