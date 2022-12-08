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WTA
08 декабря 2022, 13:15 | Обновлено 08 декабря 2022, 13:22
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Украинская теннисистка проиграла стартовый матч на турнире во Франции

Надежда Киченок вместе со своей напарницей Кимпберли Циммерманн вылетела с соревнований в Анже

08 декабря 2022, 13:15 | Обновлено 08 декабря 2022, 13:22
100
0
Украинская теннисистка проиграла стартовый матч на турнире во Франции
Instagram. Надежда Киченок

Украинская теннисистка Надежда Киченок вместе со своей напарницей Кимпберли Циммерманн (Бельгия) в стартовом матче парного турнира серии WTA 125 в Анже (Франция) проиграла немецко-румынскому тандему Вивиан Хайзен / Моника Никулеску в двух сетах за 1 час и 16 минут.

WTA 125 Анже. Пары. 1/4 финала. Хард в помещении

Вивиан Хайзен (Германия) / Моника Никулеску (Румыния) – Надежда Киченок (Украина) / Кимпберли Циммерманн (Бельгия) – 6:4, 6:3

Отметим, что на прошлой неделе Киченок не смогла выйти в финал соревнований в Андорре.

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Надежда Киченок Кимберли Циммерманн Вивиан Хайзен Моника Никулеску WTA Анже
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Источник Sport.ua
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