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WTA
03 декабря 2022, 20:18 | Обновлено 03 декабря 2022, 21:18
86
0

Надежда Киченок не смогла выйти в финал на турнире в Андорре

Украинская теннисистка завершила выступления на соревнованиях WTA 125

03 декабря 2022, 20:18 | Обновлено 03 декабря 2022, 21:18
86
0
Надежда Киченок не смогла выйти в финал на турнире в Андорре
WTA. Надежда Киченок

Украинская теннисистка Надежда Киченок завершила борьбу в парном разряде турнира WTA 125 в Андорре.

В втором круге, который был одновременно полуфиналом, украинка в дуэте с Вивиан Гайзен из Германии проиграла тандему Кристина Букша / Вероника Фальковска (Испания / Польша).

Андорра. Полуфинал
Надежда Киченок / Вивиан Гайзен – Кристина Букша / Вероника Фальковска – 4:6, 3:6

Ранее на этом турнире выбыли все украинки в одиночном разряде.

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Надежда Киченок Вивиан Гайзен Кристина Букша Вероника Фальковска WTA Андорра
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Источник Sport.ua
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