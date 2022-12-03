WTA03 декабря 2022, 20:18 | Обновлено 03 декабря 2022, 21:18
86
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Надежда Киченок не смогла выйти в финал на турнире в Андорре
Украинская теннисистка завершила выступления на соревнованиях WTA 125
03 декабря 2022, 20:18 | Обновлено 03 декабря 2022, 21:18
86
0
Украинская теннисистка Надежда Киченок завершила борьбу в парном разряде турнира WTA 125 в Андорре.
В втором круге, который был одновременно полуфиналом, украинка в дуэте с Вивиан Гайзен из Германии проиграла тандему Кристина Букша / Вероника Фальковска (Испания / Польша).
Андорра. Полуфинал
Надежда Киченок / Вивиан Гайзен – Кристина Букша / Вероника Фальковска – 4:6, 3:6
Ранее на этом турнире выбыли все украинки в одиночном разряде.
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