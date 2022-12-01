Байндл вслед за Снигур и Ястремской завершила выступления в Андорре

Украинская теннисистка Катерина Байндл (№100 WTA) завершила выступления на турнире WTA 125 в Андорре.

В матче второго раунда украинка проиграла восьмой сеяной испанке Кристине Букше (№108 WTA).

Андорра. Второй круг

Катерина Байндл (Украина) – Кристина Букша (Испания) – 3:6, 3:6

Ранее турнир на этой стадии покинули Дарья Снигур и Даяна Ястремская.

На прошлой неделе Байндл дошла до полуфинала на соревнованиях в Уругвае.