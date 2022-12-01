WTA01 декабря 2022, 17:50 | Обновлено 01 декабря 2022, 17:51
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Байндл вслед за Снигур и Ястремской завершила выступления в Андорре
Катерина проиграла восьмой сеяной испанке
01 декабря 2022, 17:50 | Обновлено 01 декабря 2022, 17:51
185
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Украинская теннисистка Катерина Байндл (№100 WTA) завершила выступления на турнире WTA 125 в Андорре.
В матче второго раунда украинка проиграла восьмой сеяной испанке Кристине Букше (№108 WTA).
Андорра. Второй круг
Катерина Байндл (Украина) – Кристина Букша (Испания) – 3:6, 3:6
Ранее турнир на этой стадии покинули Дарья Снигур и Даяна Ястремская.
На прошлой неделе Байндл дошла до полуфинала на соревнованиях в Уругвае.
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Комментарии 2
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аха Байндл за Снігуром,Снігур за Ястремською... пішли репку тягнути....
Слідом за "Снігуром", ви серйозно?
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