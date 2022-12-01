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  4. Байндл вслед за Снигур и Ястремской завершила выступления в Андорре
WTA
01 декабря 2022, 17:50 | Обновлено 01 декабря 2022, 17:51
185
2

Байндл вслед за Снигур и Ястремской завершила выступления в Андорре

Катерина проиграла восьмой сеяной испанке

01 декабря 2022, 17:50 | Обновлено 01 декабря 2022, 17:51
185
2
Байндл вслед за Снигур и Ястремской завершила выступления в Андорре
WTA. Катерина Байндл

Украинская теннисистка Катерина Байндл (№100 WTA) завершила выступления на турнире WTA 125 в Андорре.

В матче второго раунда украинка проиграла восьмой сеяной испанке Кристине Букше (№108 WTA).

Андорра. Второй круг
Катерина Байндл (Украина) – Кристина Букша (Испания) – 3:6, 3:6

Ранее турнир на этой стадии покинули Дарья Снигур и Даяна Ястремская.

На прошлой неделе Байндл дошла до полуфинала на соревнованиях в Уругвае.

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Источник Sport.ua
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Александр Ад
аха Байндл за Снігуром,Снігур за Ястремською... пішли репку тягнути....
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+1
PETP0
Слідом за "Снігуром", ви серйозно?
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+1
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