Ястремская проиграла польке на турнире в Андорре

Украинская теннисистка Даяна Ястремская (№101 WTA) завершила борьбу на турнире WTA 125 в Андорре.

В матче второго раунда украинка, посеянная под пятым номером, проиграла Веронике Фалковской из Польши (№266 WTA).

Андорра. Второй круг

Даяна Ястремская (Украина) – Вероника Фалковска (Польша) – 4:6, 7:5, 3:6

Ранее на этой стадии турнир покинула Дарья Снигур. Катерина Байндл сегодня также сыграет свой матч второго раунда.