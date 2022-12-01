WTA01 декабря 2022, 17:20 | Обновлено 01 декабря 2022, 17:47
416
7
Ястремская проиграла польке на турнире в Андорре
Даяна завершила борьбу на соревнованиях WTA 125
01 декабря 2022, 17:20 | Обновлено 01 декабря 2022, 17:47
416
7
Украинская теннисистка Даяна Ястремская (№101 WTA) завершила борьбу на турнире WTA 125 в Андорре.
В матче второго раунда украинка, посеянная под пятым номером, проиграла Веронике Фалковской из Польши (№266 WTA).
Андорра. Второй круг
Даяна Ястремская (Украина) – Вероника Фалковска (Польша) – 4:6, 7:5, 3:6
Ранее на этой стадии турнир покинула Дарья Снигур. Катерина Байндл сегодня также сыграет свой матч второго раунда.
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Комментарии 7
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Після Світоліної наш теніс закінчився, на жаль. Можливо Марта ще щось покаже, хоча також є сумніви.
Я все-таки советую Ястремской прислушаться к моему совету и начать осваивать азы очень замечательной игры - дарст. Ещё не поздно...
на жаль ні одна Дая,всі наши вилетили в 2 колі,а чоловікі на челенджерах в перщому..жах
Да, без допинга очень трудно кого либо побеждать... А если тебя посадили на стимуляторы с детства, то и подавно. бы на ее месте освоил бы дарят, очень спокойная игра и на допинг не проверяют...
Ястремская это дно тенниса толку от нее не будет как и от Марты не умеют на карте думать
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