WTA30 ноября 2022, 18:44 | Обновлено 30 ноября 2022, 18:47
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Снигур проиграла во втором круге соревнований в Андорре
Дарья уступила известной шведке Ребекке Петерсон
30 ноября 2022, 18:44 | Обновлено 30 ноября 2022, 18:47
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Украинская теннисистка Дарья Снигур (№146 WTA) завершила выступления на турнире WTA 125 в Андорре.
В матче второго раунде украинка, посеянная под седьмым номером, проиграла Ребекке Петерсон из Швеции.
Андорра. Второй круг
Дарья Снигур (Украина) – Ребекка Петерсон (Швеция) – 4:6, 1:6
Это была первая встреча теннисисток.
Отметим, что на турнире в Андорре продолжают сражаться украинки Катерина Байндл и Даяна Ястремская.
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