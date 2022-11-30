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WTA
30 ноября 2022, 18:44 | Обновлено 30 ноября 2022, 18:47
158
0

Снигур проиграла во втором круге соревнований в Андорре

Дарья уступила известной шведке Ребекке Петерсон

30 ноября 2022, 18:44 | Обновлено 30 ноября 2022, 18:47
158
0
Снигур проиграла во втором круге соревнований в Андорре
WTA. Дарья Снигур

Украинская теннисистка Дарья Снигур (№146 WTA) завершила выступления на турнире WTA 125 в Андорре.

В матче второго раунде украинка, посеянная под седьмым номером, проиграла Ребекке Петерсон из Швеции.

Андорра. Второй круг
Дарья Снигур (Украина) – Ребекка Петерсон (Швеция) – 4:6, 1:6

Это была первая встреча теннисисток.

Отметим, что на турнире в Андорре продолжают сражаться украинки Катерина Байндл и Даяна Ястремская.

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WTA Андорра Дарья Снигур Ребекка Петерсон
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Источник Sport.ua
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