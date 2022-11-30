Снигур проиграла во втором круге соревнований в Андорре

Украинская теннисистка Дарья Снигур (№146 WTA) завершила выступления на турнире WTA 125 в Андорре.

В матче второго раунде украинка, посеянная под седьмым номером, проиграла Ребекке Петерсон из Швеции.

Андорра. Второй круг

Дарья Снигур (Украина) – Ребекка Петерсон (Швеция) – 4:6, 1:6

Это была первая встреча теннисисток.

Отметим, что на турнире в Андорре продолжают сражаться украинки Катерина Байндл и Даяна Ястремская.