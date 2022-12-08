Меньше миллиона туристов. ЧМ-2022 не оправдал ожиданий Катара

По информации СМИ, в течение первых двух недель чемпионата мира по футболу Катар посетили ориентировочно 765 тысяч иностранных туристов, что меньше ожидаемого.

Власти страны надеялись, что за это время приток иностранцев составит не менее 1,2 миллионов человек.

Этого показателя нужно было достичь на стадии группового этапа, когда на ЧМ-2022 играли все национальные команды. Сейчас большинство из 765 тысяч гостей Катара уже покинули страну.

На турнире осталось провести 8 матчей.

При этом президент ФИФА Джанни Инфантино доволен как посещаемостью матчей на стадионах, так и телевизионными рейтингами ЧМ-2022.