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Чемпионат мира
07 декабря 2022, 11:13 | Обновлено 07 декабря 2022, 11:20
799
0

Так турнир не выиграть. Испания должна что-то изменить

Успехи были очень давно

07 декабря 2022, 11:13 | Обновлено 07 декабря 2022, 11:20
799
0
Так турнир не выиграть. Испания должна что-то изменить
Getty Images/Global Images Ukraine

У Испании нет побед над командами из Европы, Южной Америки и Африки на ЧМ после титула 2010-го. Обыграли только Австралию, Иран и Коста-Рику.

В 2014 году Испания проиграла два матча – Нидерландам (1:5) и Чили (0:2), а также выиграла у Австралии (3:0). В 2018 году Испания дважды сыграла вничью с Португалией (3:3) и Марокко (2:2), а также победила Иран (1:0). В матче 1/8 финала сборная Испании уступила Россию (1:1, пен. 3:4).

На ЧМ-2022 сборная Испании разгромила Коста-Рику (7:0), сыграла вничью с Германией (1:1) и уступила Японии (1:2). В игре 1/8 финала испанцы проиграли сборной Марокко с пенальти (0:0, пен. 0:3).

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Испания
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Источник Sport.ua
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