Так турнир не выиграть. Испания должна что-то изменить

У Испании нет побед над командами из Европы, Южной Америки и Африки на ЧМ после титула 2010-го. Обыграли только Австралию, Иран и Коста-Рику.

В 2014 году Испания проиграла два матча – Нидерландам (1:5) и Чили (0:2), а также выиграла у Австралии (3:0). В 2018 году Испания дважды сыграла вничью с Португалией (3:3) и Марокко (2:2), а также победила Иран (1:0). В матче 1/8 финала сборная Испании уступила Россию (1:1, пен. 3:4).

На ЧМ-2022 сборная Испании разгромила Коста-Рику (7:0), сыграла вничью с Германией (1:1) и уступила Японии (1:2). В игре 1/8 финала испанцы проиграли сборной Марокко с пенальти (0:0, пен. 0:3).