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  4. В Испании призвали отказаться от совместного проведения ЧМ-2030 с Марокко
Испания
05 августа 2026, 20:54 |
314
0

В Испании призвали отказаться от совместного проведения ЧМ-2030 с Марокко

Напряженность в отношениях между странами может повлиять и на мундиаль

05 августа 2026, 20:54 |
314
0
В Испании призвали отказаться от совместного проведения ЧМ-2030 с Марокко
Getty Images/Global Images Ukraine
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Парламентская группа Sumar зарегистрировала в Конгрессе Испании законодательную инициативу, в которой призывает страну отказаться от совместной с Марокко организации чемпионата мира по футболу 2030 года «в свете серьезных событий, произошедших на границе Сеуты».

Политическая сила призывает правительство официально сообщить ФИФА, Королевской федерации футбола Испании (RFEF) и правительству Португалии о необходимости пересмотра и оценки нынешней модели совместной организации турнира.

В Sumar подчеркнули, что проведение чемпионата мира предусматривает «использование государственных ресурсов, государственные гарантии, инвестиции в инфраструктуру и международную репутацию стран-хозяев». Поэтому, по мнению партии, необходимо требовать от всех участников организации турнира «эффективного и постоянного соблюдения прав человека, международного права и демократических принципов».

Sumar просит правительство поручить RFEF активировать предусмотренные ФИФА институциональные механизмы для проверки соблюдения уставов организации и ее политики в области прав человека, а также провести независимое, публичное и актуальное исследование «рисков для прав человека в странах-хозяевах», которое должно быть передано в Конгресс в течение шести месяцев.

Кроме того, политическая сила предлагает оценить влияние событий на границе Сеуты на обязательства в области прав человека, связанные с проведением турнира, а также разработать дополнительные меры в случае подтверждения «серьезных» нарушений международных обязательств любой из стран-хозяев.

Sumar также призывает ФИФА реформировать процедуры выбора и контроля за проведением крупных турниров, добавив положения о гарантиях соблюдения прав человека и возможности пересмотра или лишения статуса хозяина в случае «серьезных» нарушений.

Инициатива Sumar стала продолжением позиции португальской экологической партии Livre, которая направила письмо правительству страны и футбольной федерации с призывом, чтобы Марокко не принимало участие в организации ЧМ-2030 вместе с Испанией и Португалией.

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Иван Чирко Источник: El Mundo
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