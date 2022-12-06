Легендарный турнир возвращается. Кубок Хопмана пройдет в 2023 году

Международная федерация тенниса и компания «Tennium» подписали контракт на проведение Кубка Хопмана в течение пяти следующих лет. В 2023 году турнир пройдёт в «Nice Lawn Tennis Club» в Ницце с 19 по 23 июля (на неделе после Уимблдона).



Кубок Хопмана – турнир среди команд из смешанных пар (теннисист и теннисистка из одной страны), который проходил с 1989 года на первой игровой неделе сезона в австралийском городе Перт. Последний розыгрыш турнира состоялся в 2019 году.

Сообщается, что в 2023 и 2024 годах в соревнованиях будут принимать участие шесть стран, а с 2025-го список будет расширен до восьми сборных. Каждый год на турнире в качестве принимающей страны будет выступать Франция.



Отметим, в начале следующего года в Брисбене, Перте и Сиднее пройдёт смешанный командный турнир United Cup.