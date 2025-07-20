Италия – Канада. Финал Кубка Хопмана. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

20 июля на Кубке Хопмана 2025 состоится финальное матчевое противостояние.

В поединке за трофей сойдутся Италия и Канада. Итальянцы выиграли группу B, а канадцы стали первыми в группе А.

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За Италию выступают Лючия Бронцетти и Флавио Коболли, а за Канаду – Бьянка Андрееску и Феликс Оже-Альяссим.

Кубок Хопмана 2025 – выставочный турнир, который проходит на хардовых кортах итальянского города Бари.

Кубок Хопмана 2025. Финал, 20 июля

Италия – Канада