Другие новости20 июля 2025, 15:42 | Обновлено 20 июля 2025, 15:43
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Италия – Канада. Финал Кубка Хопмана. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Смотрите видеотрансляцию решающего матчевого противостояния выставочного турнира
20 июля 2025, 15:42 | Обновлено 20 июля 2025, 15:43
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20 июля на Кубке Хопмана 2025 состоится финальное матчевое противостояние.
В поединке за трофей сойдутся Италия и Канада. Итальянцы выиграли группу B, а канадцы стали первыми в группе А.
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За Италию выступают Лючия Бронцетти и Флавио Коболли, а за Канаду – Бьянка Андрееску и Феликс Оже-Альяссим.
Кубок Хопмана 2025 – выставочный турнир, который проходит на хардовых кортах итальянского города Бари.
Кубок Хопмана 2025. Финал, 20 июля
Италия – Канада
- 18:30. Лючия Бронцетти – Бьянка Андрееску
- 20:00. Флавио Коболли – Феликс Оже-Альяссим
- 21:30. Лючия Бронцетти / Флавио Коболли – Бьянка Андрееску / Феликс Оже-Альяссим
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