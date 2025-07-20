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20 июля 2025, 15:42 | Обновлено 20 июля 2025, 15:43
44
0

Италия – Канада. Финал Кубка Хопмана. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Смотрите видеотрансляцию решающего матчевого противостояния выставочного турнира

20 июля 2025, 15:42 | Обновлено 20 июля 2025, 15:43
44
0
Италия – Канада. Финал Кубка Хопмана. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Кубок Хопмана. Бьянка Андрееску

20 июля на Кубке Хопмана 2025 состоится финальное матчевое противостояние.

В поединке за трофей сойдутся Италия и Канада. Итальянцы выиграли группу B, а канадцы стали первыми в группе А.

Лучшие моменты теннисных матчей LIVE в Telegram-канале Теннис на Sport.ua

За Италию выступают Лючия Бронцетти и Флавио Коболли, а за Канаду – Бьянка Андрееску и Феликс Оже-Альяссим.

Кубок Хопмана 2025 – выставочный турнир, который проходит на хардовых кортах итальянского города Бари.

Кубок Хопмана 2025. Финал, 20 июля

Италия – Канада

  • 18:30. Лючия Бронцетти – Бьянка Андрееску
  • 20:00. Флавио Коболли – Феликс Оже-Альяссим
  • 21:30. Лючия Бронцетти / Флавио Коболли – Бьянка Андрееску / Феликс Оже-Альяссим
📺 Видеотрансляция
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Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
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