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WTA
06 декабря 2022, 14:01 | Обновлено 06 декабря 2022, 15:52
328
1

Бессильна против фаворита. Володько завершила одиночные выступления в Дубае

Опыт украинке не помог

06 декабря 2022, 14:01 | Обновлено 06 декабря 2022, 15:52
328
1
Бессильна против фаворита. Володько завершила одиночные выступления в Дубае
Twitter. Катерина Володько

36-летняя украинская теннисистка Катерина Володько (№323 WTA) провалилась на старте основной сетки хардового 100-тысячника в Дубае (ОАЭ). Успешно пройдя сквозь сито квалификации, украинка в первом круге сошлась с пятой сеянной на турнире Викторией Кузьмовой из Словакии (№147 WTA).

Спор теннисисток разрешился в двух сетах и в пользу словацкой теннисистки.

ITF W100 Дубай. Хард. Первый круг

Виктория Кужмова (Словакия, 5) Катерина Володько (Украина, Q) – 6:1, 7:5

Несмотря на вылет из одиночной сетки турнира, Володько продолжит в Дубае выступления в паре. Вместе с Магдаленой Френх из Польши она в стартовом раунде встретятся с третьими сеяными – все той же Викторией Кузьмовой и Розали ван дер Хук из Нидерландов.

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WTA Дубай Катерина Володько (Бондаренко)
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Источник Sport.ua
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Комментарии 1
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Sashamar
Ось не потрібно переривати заголовок. Додайте "в одиночному розряді" і все (у тексті  знайшлося місце). У парному (Володько ж парниця) вона обіграла ту саму Кузьмову, дарма що третю сіяну.
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