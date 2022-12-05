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  4. 36-летняя украинка пробилась в основную сетку 100-тысячника в Дубае
ITF
05 декабря 2022, 13:59 |
648
0

36-летняя украинка пробилась в основную сетку 100-тысячника в Дубае

Катерина Володько в финальном раунде отбора обыграла Лию Каратанчеву

05 декабря 2022, 13:59 |
648
0
36-летняя украинка пробилась в основную сетку 100-тысячника в Дубае
ФТУ. Катерина Володько

36-летняя украинская теннисистка Катерина Володько (WTA 323) во втором раунде квалификации хардового 100-тысячника в Дубае (ОАЭ) обыграла Лию Каратанчеву (WTA 573, Болгария) в двух сетах.

ITF W100 Дубай. Хард. Квалификация

Катерина Володько (Украина) – Лия Каратанчева (Болгария) – 6:4, 6:1

Отметим, что в парном разряде Катерина выступит вместе с Магдаленой Френх из Польши. В стартовом раунде теннисистки встретятся с третьими сеяными Викторией Кузьмовой (Словакия) и Розали ван дер Хук (Нидерланды).

К слову, ранее Володько провалилась в первом матче на турнире в Италии.

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Катерина Володько (Бондаренко) Лия Каратанчева ITF Дубай
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Источник Sport.ua
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