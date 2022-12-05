36-летняя украинка пробилась в основную сетку 100-тысячника в Дубае
Катерина Володько в финальном раунде отбора обыграла Лию Каратанчеву
36-летняя украинская теннисистка Катерина Володько (WTA 323) во втором раунде квалификации хардового 100-тысячника в Дубае (ОАЭ) обыграла Лию Каратанчеву (WTA 573, Болгария) в двух сетах.
ITF W100 Дубай. Хард. Квалификация
Катерина Володько (Украина) – Лия Каратанчева (Болгария) – 6:4, 6:1
Отметим, что в парном разряде Катерина выступит вместе с Магдаленой Френх из Польши. В стартовом раунде теннисистки встретятся с третьими сеяными Викторией Кузьмовой (Словакия) и Розали ван дер Хук (Нидерланды).
К слову, ранее Володько провалилась в первом матче на турнире в Италии.
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