36-летняя украинка пробилась в основную сетку 100-тысячника в Дубае

36-летняя украинская теннисистка Катерина Володько (WTA 323) во втором раунде квалификации хардового 100-тысячника в Дубае (ОАЭ) обыграла Лию Каратанчеву (WTA 573, Болгария) в двух сетах.

ITF W100 Дубай. Хард. Квалификация

Катерина Володько (Украина) – Лия Каратанчева (Болгария) – 6:4, 6:1

Отметим, что в парном разряде Катерина выступит вместе с Магдаленой Френх из Польши. В стартовом раунде теннисистки встретятся с третьими сеяными Викторией Кузьмовой (Словакия) и Розали ван дер Хук (Нидерланды).

К слову, ранее Володько провалилась в первом матче на турнире в Италии.