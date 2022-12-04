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  4. Кристиан ПУЛИШИЧ: «Эта рана будет долго болеть, но мы вернемся»
Чемпионат мира
04 декабря 2022, 18:26 | Обновлено 04 декабря 2022, 18:31
538
0

Кристиан ПУЛИШИЧ: «Эта рана будет долго болеть, но мы вернемся»

Американский полузащитник – о выступлении сборной на ЧМ-2022

04 декабря 2022, 18:26 | Обновлено 04 декабря 2022, 18:31
538
0
Кристиан ПУЛИШИЧ: «Эта рана будет долго болеть, но мы вернемся»
Getty Images/Global Images Ukraine. Кристиан Пулишич

Вингер сборной США Кристиан Пулишич поделился эмоциями от вылета национальной команды из плей-офф ЧМ-2022. Как известно, в матче 1/8 финала американская сборная проиграла команде Нидерландов со счетом 1:3.

«Эта рана будет долго болеть, но я так благодарен этой команде и всем, кто поддерживал нас. Мечта всей жизни сбылась, представлять свою страну на чемпионате мира. Мы вернемся», – признался Пулишич.

Ранее сообщалось, что 24-летний Кристиан Пулишич после матча 3-го тура групповой стадии ЧМ-2022 с командой Ирана (1:0) попал в больницу.

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ЧМ-2022 по футболу сборная США по футболу Кристиан Пулишич
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