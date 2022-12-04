Кристиан ПУЛИШИЧ: «Эта рана будет долго болеть, но мы вернемся»

Вингер сборной США Кристиан Пулишич поделился эмоциями от вылета национальной команды из плей-офф ЧМ-2022. Как известно, в матче 1/8 финала американская сборная проиграла команде Нидерландов со счетом 1:3.

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«Эта рана будет долго болеть, но я так благодарен этой команде и всем, кто поддерживал нас. Мечта всей жизни сбылась, представлять свою страну на чемпионате мира. Мы вернемся», – признался Пулишич.

Ранее сообщалось, что 24-летний Кристиан Пулишич после матча 3-го тура групповой стадии ЧМ-2022 с командой Ирана (1:0) попал в больницу.