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WTA
01 декабря 2022, 19:22 | Обновлено 01 декабря 2022, 19:23
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Киченок стартовала с победы в парном разряде турнира в Андорре

Надежда добыла победу в дуэте с Вивиан Гайзен из Германии

01 декабря 2022, 19:22 | Обновлено 01 декабря 2022, 19:23
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Киченок стартовала с победы в парном разряде турнира в Андорре
Getty Images/Global Images Украина. Надежда Киченок

Украинская теннисистка Надежда Киченок стартовала с победы в парном разряде турнира WTA 125 в Андорре.

В матче первого круга украинка в дуэте с Вивиан Гайзен из Германии одолела Джессику Понше и Ренату Ворачову (Франция / Чехия).

Андорра. Первый круг
Надежда Киченок / Вивиан Гайзен – Джессика Понше / Рената Ворачова – 6:4, 5:7, 10-6

Во втором круге Киченок и Гайзен сыграют против победительниц матча Софи Чанг / Чжан Шуай – Кристина Букша / Вероника Фальковска.

Ранее на этом турнире выбыли все украинки в одиночном разряде.

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WTA Андорра Надежда Киченок Вивиан Гайзен Джессика Понше Рената Ворачова
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Источник Sport.ua
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