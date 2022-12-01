Киченок стартовала с победы в парном разряде турнира в Андорре
Надежда добыла победу в дуэте с Вивиан Гайзен из Германии
Украинская теннисистка Надежда Киченок стартовала с победы в парном разряде турнира WTA 125 в Андорре.
В матче первого круга украинка в дуэте с Вивиан Гайзен из Германии одолела Джессику Понше и Ренату Ворачову (Франция / Чехия).
Андорра. Первый круг
Надежда Киченок / Вивиан Гайзен – Джессика Понше / Рената Ворачова – 6:4, 5:7, 10-6
Во втором круге Киченок и Гайзен сыграют против победительниц матча Софи Чанг / Чжан Шуай – Кристина Букша / Вероника Фальковска.
Ранее на этом турнире выбыли все украинки в одиночном разряде.
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