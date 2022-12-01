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  4. Коваленко возобновил тренировки после травмы
Италия
01 декабря 2022, 18:15 |
136
0

Коваленко возобновил тренировки после травмы

Хавбек «Специи» пропустил полтора месяца

01 декабря 2022, 18:15 |
136
0
Коваленко возобновил тренировки после травмы
Getty Images/Global Images Ukraine. Виктор Коваленко

Украинский полузащитник «Специи» Виктор Коваленко возобновил тренировки с командой. Об этом сообщает официальный сайт итальянского клуба.

Пока что Коваленко тренируется по индивидуальной программе. Травму ноги 26-летний украинский хавбек получил в середине октября.

В нынешнем сезоне Коваленко провел всего 7 матчей за «Специю» в Серии А. Следующий матч команда проведет 4 января в Серии А против «Аталанты», которой и принадлежат права на Коваленко.

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Виктор Коваленко Специя травма
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Источник ФК Специя
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