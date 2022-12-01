Италия01 декабря 2022, 18:15 |
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Коваленко возобновил тренировки после травмы
Хавбек «Специи» пропустил полтора месяца
01 декабря 2022, 18:15 |
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Украинский полузащитник «Специи» Виктор Коваленко возобновил тренировки с командой. Об этом сообщает официальный сайт итальянского клуба.
Пока что Коваленко тренируется по индивидуальной программе. Травму ноги 26-летний украинский хавбек получил в середине октября.
В нынешнем сезоне Коваленко провел всего 7 матчей за «Специю» в Серии А. Следующий матч команда проведет 4 января в Серии А против «Аталанты», которой и принадлежат права на Коваленко.
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