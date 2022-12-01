Коваленко возобновил тренировки после травмы

Украинский полузащитник «Специи» Виктор Коваленко возобновил тренировки с командой. Об этом сообщает официальный сайт итальянского клуба.

Пока что Коваленко тренируется по индивидуальной программе. Травму ноги 26-летний украинский хавбек получил в середине октября.

В нынешнем сезоне Коваленко провел всего 7 матчей за «Специю» в Серии А. Следующий матч команда проведет 4 января в Серии А против «Аталанты», которой и принадлежат права на Коваленко.