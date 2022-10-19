Коваленко получил травму. Украинский хавбек в этому году не сыграет
Полузащитник «Специи» пропустит больше двух месяцев
По информации итальянских СМИ, украинский полузащитник «Специи» Виктор Коваленко получил повреждение ноги и в этом году больше не сыграет.
Ранее тренер команды подтвердил, что Коваленко травмирован, однако сроки восстановления не называл.
Сообщается, что раньше января Виктор на поле не появится. В нынешнем сезоне игрок провел 7 матчей, результативными действиями не отметился.
«Специя» продолжает бороться за выживание в Серии A. После 10-ти матчей команда набрала 9 очков и занимает 15-е место.
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