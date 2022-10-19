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  4. Коваленко получил травму. Украинский хавбек в этому году не сыграет
Украина. Премьер лига
19 октября 2022, 11:45 |
665
2

Коваленко получил травму. Украинский хавбек в этому году не сыграет

Полузащитник «Специи» пропустит больше двух месяцев

19 октября 2022, 11:45 |
665
2
Коваленко получил травму. Украинский хавбек в этому году не сыграет
Getty Images/Global Images Ukraine

По информации итальянских СМИ, украинский полузащитник «Специи» Виктор Коваленко получил повреждение ноги и в этом году больше не сыграет.

Ранее тренер команды подтвердил, что Коваленко травмирован, однако сроки восстановления не называл.

Сообщается, что раньше января Виктор на поле не появится. В нынешнем сезоне игрок провел 7 матчей, результативными действиями не отметился.

«Специя» продолжает бороться за выживание в Серии A. После 10-ти матчей команда набрала 9 очков и занимает 15-е место.

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Специя Виктор Коваленко чемпионат Италии по футболу
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Источник Corriere dello Sport
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