Коваленко получил травму. Украинский хавбек в этому году не сыграет

По информации итальянских СМИ, украинский полузащитник «Специи» Виктор Коваленко получил повреждение ноги и в этом году больше не сыграет.

Ранее тренер команды подтвердил, что Коваленко травмирован, однако сроки восстановления не называл.

Сообщается, что раньше января Виктор на поле не появится. В нынешнем сезоне игрок провел 7 матчей, результативными действиями не отметился.

«Специя» продолжает бороться за выживание в Серии A. После 10-ти матчей команда набрала 9 очков и занимает 15-е место.