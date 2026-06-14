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  4. Бывший игрок Шахтера Коваленко снова сменил клуб
Турция
14 июня 2026, 14:49 |
929
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Бывший игрок Шахтера Коваленко снова сменил клуб

Виктор заключил контракт с турецким клубом Мардин 1969 Спор

14 июня 2026, 14:49 |
929
1 Comments
Бывший игрок Шахтера Коваленко снова сменил клуб
Getty Images/Global Images Ukraine. Виктор Коваленко
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30-летний украинский полузащитник Виктор Коваленко продолжит карьеру в Первой лиге Турции.

Как сообщают турецкие СМИ, бывший игрок «Шахтера», «Аталанты» и сборной Украины договорился о контракте с клубом «Мардин 1969 Спор». В прошлом сезоне команда повысилась в классе, а до этого выступала в третьем по силе дивизионе.

Последним клубом Коваленко был кипрский «Олимпиакос» из Никосии. Также в прошлом сезоне Виктор выступал в составе «Ариса» из Лимассола. В этот период украинец отличился двумя забитыми мячами в 19 матчах.

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Виктор Коваленко чемпионат Турции по футболу трансферы
Андрей Плыгун Источник: X (Twitter)
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Які були фанфари в Шахтарі і як низько впав в кінцевому в результаті
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