Бывший игрок Шахтера Коваленко снова сменил клуб
Виктор заключил контракт с турецким клубом Мардин 1969 Спор
30-летний украинский полузащитник Виктор Коваленко продолжит карьеру в Первой лиге Турции.
Как сообщают турецкие СМИ, бывший игрок «Шахтера», «Аталанты» и сборной Украины договорился о контракте с клубом «Мардин 1969 Спор». В прошлом сезоне команда повысилась в классе, а до этого выступала в третьем по силе дивизионе.
Последним клубом Коваленко был кипрский «Олимпиакос» из Никосии. Также в прошлом сезоне Виктор выступал в составе «Ариса» из Лимассола. В этот период украинец отличился двумя забитыми мячами в 19 матчах.
🔴 ÖZEL | TFF 1. Lig ekibi Mardin 1969 Spor, Viktor Kovalenko ile anlaşma sağladı! pic.twitter.com/a1dnXL9O2g— Spor Depor (@spordepormedya) June 14, 2026
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