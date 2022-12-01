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Чемпионат мира
01 декабря 2022, 04:04 | Обновлено 01 декабря 2022, 04:57
69
0

Наставник Мексики: «Мой контракт истек вместе с финальным свистком»

Херардо Мартино покинет пост главного тренера

01 декабря 2022, 04:04 | Обновлено 01 декабря 2022, 04:57
69
0
Наставник Мексики: «Мой контракт истек вместе с финальным свистком»
Getty Images/Global Images Ukraine. Херардо Мартино

Главный тренер сборной Мексики Херардо Мартино объявил, что покидает свой пост после вылета национальной команды с чемпионата мира 2022.

«Я несу ответственность за этот результат. Мой контракт со сборной истек вместе с финальным свистком», - заявил специалист после матча с Саудовской Аравией (2:1).

Сборная Мексики набрала четыре очка в групповом этапе чемпионата мира, но не смогла выйти в плей-офф турнира, так как уступила Польше по разнице мячей.

Херардо Мартино возглавлял сборную Мексики с 2019 года.

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