Наставник Мексики: «Мой контракт истек вместе с финальным свистком»
Херардо Мартино покинет пост главного тренера
Главный тренер сборной Мексики Херардо Мартино объявил, что покидает свой пост после вылета национальной команды с чемпионата мира 2022.
«Я несу ответственность за этот результат. Мой контракт со сборной истек вместе с финальным свистком», - заявил специалист после матча с Саудовской Аравией (2:1).
Сборная Мексики набрала четыре очка в групповом этапе чемпионата мира, но не смогла выйти в плей-офф турнира, так как уступила Польше по разнице мячей.
Херардо Мартино возглавлял сборную Мексики с 2019 года.
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