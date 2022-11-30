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Чемпионат мира
Саудовская Аравия
30.11.2022 21:00 - : -
Мексика
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Чемпионат мира
30 ноября 2022, 00:55 | Обновлено 30 ноября 2022, 01:04
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0

Саудовская Аравия – Мексика. Прогноз и анонс на матч чемпионата мира

Обе команды сохраняют шансы на выход из группы

30 ноября 2022, 00:55 | Обновлено 30 ноября 2022, 01:04
81
0
Саудовская Аравия – Мексика. Прогноз и анонс на матч чемпионата мира
Getty Images/Global Images Ukraine

В четверг, 30 ноября, в Лусаиле на стадионе «Лусаил-Айконик», вместимостью 86 250 зрителей, состоится матч 3-го тура в квартете С группового этапа чемпионата мира 2022, в котором отношения выяснят сборные Саудовской Аравии и Мексики. Стартовый свисток прозвучит в 21:00 по Киеву.

Саудовская Аравия

Национальная сборная Саудовской Аравии в турнирной таблице группы С занимает третье место с 3 очками. По дополнительным показателям она уступает Аргентине, зато на 2 пункта опережает Мексику.

Для Саудовской Аравии здорово, что она встречается с мексиканцами, которые идут позади нее, а два лидера квартета – Польша и Аргентина – в параллельном матче выяснят отношения между собой. Кто-то из топов останется без победного результата, а Саудовская Аравия в случае выигрыша у мексиканцев поднимется в дуэт лидеров.

Такая закрутка стала возможной, благодаря сенсационной победе Саудовской Аравии над Аргентиной в 1-м туре – 2:1. Далее у команды состоялось поражение 0:2 в матче с поляками.

Мексика

Сборная Мексика пока на полях в Катаре вкуса побед не познала. Она начала кампанию с ничьей 0:0 в противостоянии с командой Польши. После этого мексиканцы попали под разъяренных аргентинцев, которые не имели права на осечку во встрече с ними и ее не допустили, победив 2:0.

Исходя из этого, мексиканская команда занимает 4 место в таблице квартета С. У нее один пункт при разнице голов 0-2. Впрочем, несмотря на такие незавидные показатели, у Мексики имеются шансы на одну из двух путевок в плей-офф. Для этого им надо выполнить свою задачу-минимум – обыграть Саудовскую Аравию.

Прогноз на противостояние

Мы считаем, что Мексика в данном матче одержит победу. Поэтому, нашей ставкой будет позиция – П2 с коэффициентом 1.72 по линии Parimatch.

Ориентировочные составы

Саудовская Аравия: аль-Овайс – Абдулхамид, Аль-Амри, Аль-Булаихи, Аль-Бреик, Н.Аль-Давсари, Аль-Бураикан, Аль-Наджеи, Канно, С.Аль-Давсари, Аль-Шехри.

Мексика: Очоа – Морено, Монтес, Араухо, К.Альварес, Эррера, Э.Альварес, Гутьеррес, Гальярдо, Лосано, Хименес.

30 ноября

Саудовская Аравия Мексика
Лусаил. «Лусаил-Айконик». 21:00
ТВ-трансляция – Суспильне
Прогноз Sport.ua – 0:1

Parimatch
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Юрій Остроумов
Юрій Остроумов Sport.ua
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