Саудовская Аравия – Мексика. Смотреть онлайн LIVE трансляцию ЧМ-2022

В среду, 30 ноября, состоится матч 3-го тура группового этапа чемпионата мира 2022 в квартете С, в котором встретятся сборные Саудовской Аравии и Мексики.

Следите за ЧМ-2022 в режиме Live в нашем Telegram-канале Sport.ua

Поединок состоится в Лусаиле на стадионе «Лусаил-Айконик». Начало – в 21:00 по киевскому времени.

В Украине поединок будут транслировать региональные каналы Суспильного, сайт Суспильне Спорт и видеосервис MEGOGO.