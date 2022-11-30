Чемпионат мира
30.11.2022 21:00 - : -
Чемпионат мира30 ноября 2022, 06:54 | Обновлено 30 ноября 2022, 07:03
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Саудовская Аравия – Мексика. Смотреть онлайн LIVE трансляцию ЧМ-2022
Смотрите 30 ноября в 21:00 матч Мундиаля-2022
30 ноября 2022, 06:54 | Обновлено 30 ноября 2022, 07:03
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В среду, 30 ноября, состоится матч 3-го тура группового этапа чемпионата мира 2022 в квартете С, в котором встретятся сборные Саудовской Аравии и Мексики.
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Поединок состоится в Лусаиле на стадионе «Лусаил-Айконик». Начало – в 21:00 по киевскому времени.
В Украине поединок будут транслировать региональные каналы Суспильного, сайт Суспильне Спорт и видеосервис MEGOGO.
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